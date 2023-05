Endlich fertig! So sieht es in der neuen Stadtbibliothek in Mittweida aus

Die "Freie Presse" war im Gebäude der neuen Stadtbibliothek in Mittweida unterwegs. Was aus dem ehemaligen Hotel "Stadt Chemnitz" geworden ist, sehen Sie im Video und auf 28 Fotos.

Mittweida. Hell, geräumig und modern ist die neue Stadtbibliothek am Technikumplatz in Mittweida - und überrascht auf jeder Etage mit besonderen Elementen.

Im Eingangsbereich können Medien unkompliziert zurückgegeben oder ausgeliehen werden. Der hintere Teil ist dem Mittweidaer Schriftsteller Erich Loest gewidmet - dessen Namen die Bibliothek künftig tragen wird. Dort sind in Vitrinen und Schubkästen Exponate aus der Erich-Loest-Ausstellung zu sehen. Noch nicht fertig ist das Lesecafé daneben. Dort werden in Zukunft Tische und eine Kaffeemaschine stehen.

An der Theke im Eingangsbereich wird nicht dauerhaft ein Bibliotheksmitarbeiter sitzen. Denn in die Arbeit in der Bibliothek teilen sich drei Mitarbeiter plus sechs Ehrenamtliche rein, erklärt Katrin Knobloch. Diese besetzen vorrangig die Haupttheke in der ersten Etage und bei Kapazität die Nebentheke in der zweiten Etage. "Sie sollen dort sein, wo die Bücher sind", erklärt Katrin Knobloch.

Bibliothekschefin Katrin Knobloch hat die "Freie Presse" am Freitag schon einmal durch das fast fertige Gebäude geführt. Am heutigen Samstag ist es zum ersten Mal für Besucher geöffnet.

So sieht's im Erdgeschoss aus