Fahrgäste warten umsonst auf den Bus in Mittweida: Panne im Ausfall-Fahrplan

Mittweida. Am Donnerstagmittag wartete Johannes Schmidt am Bahnhof in Mittweida auf den Bus, der ihn zur Vorlesung in der Hochschule bringen sollte. Schlussendlich machte sich der Student jedoch zu Fuß auf den Weg - denn der Bus der Linie F kam einfach nicht. Kein Einzelfall, berichteten ihm Fahrgäste, die ebenfalls warteten. Warum kommt es zu diesen Ausfällen? Die "Freie Presse" hat bei Regiobus nachgefragt.

Regiobus: Geplanter Ausfall

Dort bestätigt Henning Schmidt, dass die 12-Uhr-Verbindung der Buslinie F, die am Bahnhof Mittweida starten sollte, ausgefallen ist - und dass diese Information offenbar nicht an die Fahrgäste weitergegeben wurde. Derzeit kommt es bei Regiobus zu "krankheitsbedingten Reduzierungen im Fahrplanangebot". Auf der Internetseite des Verkehrsunternehmens werden tagesaktuell die ausfallenden Linien in einer Tabelle hinterlegt.

Bei den Busverbindungen in Mittweida habe es ein "technisch bedingtes Darstellungsproblem" gegeben, so der Fachbereichsleiter für Verkehr bei Regiobus Mittelsachsen. Deshalb wurden für Mittweida die ausfallenden Fahrten erst ab 30. Mai angezeigt. Dabei fielen die dort hinterlegten Verbindungen bereits an diesem Donnerstag und Freitag aus. Der Darstellungsfehler solle zeitnah behoben werden. "Wir werden prüfen, ob noch mehr Fahrten, die ausfallen, in der Liste fehlen", so Henning Schmidt.

Auf der Website von Regiobus werde die Liste der Fahrtausfälle täglich aktualisiert, sagt Henning Schmidt. An den Haltestellen ausgehängt werde diese Tabelle nicht, dafür wäre der Aufwand zu groß.

Möglicherweise dauerhaft weniger Busverbindungen in Mittweida

Zu den Ausfällen kommt es, weil Busfahrer fehlen, erklärt Henning Schmidt. Zum Fachkräftemangel komme derzeit ein Krankenstand von bis zu 15 Prozent. In dieser Größenordnung sei das "völlig untypisch" - und ohne Fahrplanreduzierungen nicht mehr zu händeln. In anderen Städten in Mittelsachsen sei Regiobus bereits auf einen dauerhaften Notfallfahrplan umgestiegen.

"Wir befassen uns ernsthaft damit, ob auch für Mittweida ein Notfahrplan für den Stadtverkehr eingeführt wird", so Henning Schmidt. Der würde über einen längeren Zeitraum gelten und an den Haltestellen ausgehängt. Ab 1. Juni tritt so ein Fahrplan bereits in Freiberg in Kraft. Über den Jahreswechsel galten Notfahrpläne in Döbeln. Dort konnte Regiobus im Frühjahr jedoch zum Normalfahrplan zurückkehren.

Auf Apps ist bei aktuellen Ausfällen kein Verlass

Über die aktuellen Abfahrtszeiten sollten sich Fahrgäste am besten direkt auf der Regiobus-Website informieren, rät Henning Schmidt. Denn die Fahrplanänderungen würden nicht direkt an Plattformen wie Google Maps, die Deutsche Bahn oder die App Öffi weitergegeben. Die Angaben, die dort hinterlegt sind, könnten also veraltet sein.