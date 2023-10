Falschparken in Mittweida: Knöllchen nicht lesbar - was tun?

Bei Regen weichen die Strafzettel, die das Ordnungsamt Mittweida an Parksünder verteilt, bisweilen komplett durch. Doch die Höhe des Bußgeldes und die Bankverbindung der Stadt stehen auf dem Zettel. Was können Autofahrer in Fall eines unleserlichen Knöllchens machen?

Mittweida. Ein betroffener Autofahrer schildert, welchen Ärger er mit einem Knöllchen in Mittweida hatte: Nach einem Regenguss kam er zu seinem Auto zurück. Unter dem Scheibenwischer klemmte eine schriftliche Verwarnung. Doch viel konnte er davon nicht mehr lesen, so der Autofahrer. Das führte zu einem Problem.

In Mittweida werden Knöllchen am Ort des Falschparkens mit einem Bondrucker auf Thermopapier gedruckt. Darauf vermerkt das Ordnungsamt: Die Art des Verstoßes, die Höhe des Verwarngeldes und unter Angabe welches Aktenzeichens der Autofahrer das Geld an die Stadt zu überweisen hat.

All diese Angaben konnte der betroffene Autofahrer nicht erkennen. Denn das zusammengefaltete Papier war zwar nach dem Regenguss wieder getrocknet, klebte aber so fest zusammen, dass man es nicht auseinanderfalten konnte. Ist im Ordnungsamt Mittweida bekannt, dass die Knöllchen nicht wetterfest sind? Und was können betroffene Parksünder in so einem Fall tun?

Plastiktüten für Knöllchen wurden abgeschafft