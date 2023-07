Freibad in Mittweida am Mittwoch geschlossen: Das sind die Gründe

Das Freibad in Mittweida hat heute für Badegäste nicht auf. Der heutige Tag könnte nicht der einzige bleiben, an dem Mittweidaer nicht ins Bad können.

Mittweida. Das Freibad in Mittweida bleibt am heutigen Mittwoch geschlossen. Darüber informiert die Stadt Mittweida auf ihrer Website. Das Bad bleibe "aus technischen Gründen" geschlossen, heißt es dort.

In den letzten Tagen, insbesondere am gestrigen Dienstag, seien aufgrund der Witterung nur sehr wenige Gäste im Freibad gewesen, erklärt Holger Müller, Beigeordneter der Stadtverwaltung Mittweida am Mittwochvormittag. Um das, "wie in allen Freibädern knappe, Personal zu entlasten und um einige regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen" wurde der Entschluss gefasst, das Bad für einen Tag geschlossen zu halten, so Holger Müller. Am morgigen Donnerstag hat das Bad wieder geöffnet.

Witterungsbedingt könne es auch künftig an einzelnen Tagen zur Schließung oder Verkürzung der Öffnungszeiten kommen. Darüber wird auf der Website der Stadt Mittweida informiert. Wer bei kühlem oder regnerischem Wetter ins Freibad gehen möchte, sollte sich also am besten kurz vorm Besuch dort informieren.