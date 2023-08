Freibad Mittweida schränkt Öffnungszeiten ein

Nachdem das Bad vergangene Woche einen Tag lang komplett geschlossen hatte, wird auch in den nächsten Tagen nur verkürzt offen sein.

Mittweida. Wenig Sonnenschein, viel Regen: Das durchwachsene Sommerwetter hat dafür gesorgt, dass zum Beispiel Freibäder in Chemnitz ihre Öffnungszeiten verkürzt haben. Und so bleibt es auch erstmal: Bis mindestens 15. August sei keine wesentliche Wetteränderung in Sicht, sagte Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met am Dienstag in der "Freien Presse". "Immer wieder fällt Regen. Es ist windig bis stürmisch und für die Jahreszeit deutlich zu frisch", so der Meteorologe.

Was bedeutet das für das Freibad Mittweida? Auf der Website der Stadt ist am Dienstag vermerkt, dass das Bad von 8 bis 18 Uhr auf hat - und damit zwei Stunden kürzer als an den heißen Tagen im Juli, an denen Badegäste bis 20 Uhr schwimmen konnten. Ähnliche Öffnungszeiten sind auch für nächste Woche geplant, ergab eine Nachfrage der "Freien Presse" im Freibad.

Allerdings werden die genauen Öffnungszeiten immer erst kurzfristig festgelegt: meistens erst einen Tag zuvor oder am Tag selbst. Nachzulesen sind sie dann auf der Website. "Sollte das Wetter zu schlecht werden, können sich die Angaben auf der Website aber auch im Laufe des Tages ändern", erklärt Bad-Chef René Fucik. Dann könne das Bad auch eher zu machen. Nochmalige komplette Schließtage, so wie vergangene Woche Mittwoch, seien vorerst nicht geplant. Das sei aber auch abhängig davon, wie viel Personal zur Verfügung stehe, so Reneé Fucik.

Wer einen Freibadbesuch in Mittweida plant, sollte sich also kurz vorher noch einmal auf der Internetseite der Stadt informieren.