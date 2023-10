Frische Brötchen am Reformationstag in Mittweida? Schwierig!

Am Dienstag ist in Sachsen mit dem Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag. Wer frische Brötchen auf dem Frühstückstisch haben möchte, sollte sich besser am heutigen Montag eindecken.

Mittweida. Manchmal kann es ganz schnell gehen: Eben wurden noch die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt, dann ist schon Montag - und damit der Brückentag vorm Feiertag. Sachsen gehört zu den neun Bundesländern, in denen der Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag ist. Wer mit frischen Brötchen in den Tag starten will, sollte sich in Mittweida besser am Montag noch eindecken.

Denn am Feiertag selbst wird es schwierig, in Mittweida frische Backwaren zu bekommen. Das ergab eine Umfrage der "Freien Presse" unter Bäckern und Bäckereifilialen in Mittweida. Nur ein Bäcker hat in der Umfrage geäußert, dass er am Reformationstag geöffnet hat - aber dann auch nur am Nachmittag. Welche Backstuben über den Brücken- und den Feiertag wie geöffnet haben, hat die "Freie Presse" hier zusammengetragen.

Am Montag (Brückentag) haben in Mittweida folgende Bäcker geöffnet:

Frankenberger Backwaren im Netto an der Weberstraße und im Kaufland von 7 bis 20 Uhr

Groschupf an der Rochlitzer Straße und am Aldi von 7 bis 18 Uhr

Illgen neben dem Hochschulzentrum für Medien von 7.30 bis 18.30 Uhr

Möbius am Markt von 7 bis 18 Uhr

Schäfers Backstube neben der Fleischerei Gretenkord von 7 bis 19 Uhr

Stölzel im Netto am Bahnhof von 7 bis 18 Uhr

Urbans Bäckerei am Markt von 6 bis 14 Uhr.

Am Dienstag (Reformationstag und Feiertag) hat in Mittweida dieser Bäcker geöffnet:

Bäckerei Dietrich am Markt von 13 bis 17 Uhr (dafür am Brückentag geschlossen)

An beiden Tagen geschlossen haben in Mittweida:

Bäckerei Sachse (Waldheimer Straße und Neubaugebiet)

Backstübl (Rochlitzer Straße).