Weihnachtsmarkt Chemnitz 2023: Öffnungszeiten, Parken, Weihnachtsbaum und Bergparade

Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt gehört zu den besucherstärksten in Sachsen. Hier Antworten auf wichtige Fragen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2023 in Chemnitz statt?

Chemnitz. Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023 findet vom 1. bis 23. Dezember statt​​.

Wo wird der Weihnachtsmarkt 2023 in Chemnitz abgehalten?

Der Markt wird an verschiedenen Orten in Chemnitz veranstaltet, einschließlich Markt/Neumarkt/Rosenhof/Jakobikirchplatz/Innere Klosterstraße und der Bereich von Markt bis Jakobikirche/Richard-Möbius-Straße von Neumarkt bis Düsseldorfer Platz​1​.

Zu welchen Zeiten ist der Weihnachtsmarkt geöffnet?

Montag bis Donnerstag: 11.00 - 20.00 Uhr

Freitag: 11.00 - 21.00 Uhr

Samstag: 10.00 - 21.00 Uhr

Sonntag: 10.00 - 20.00 Uhr

01.12.: 16.00 - 21.00 Uhr

23.12.: 10.00 - 20.00 Uhr

Was kann man auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023 erwarten?

Besucher können über 200 Stände erwarten, die eine Vielzahl von weihnachtlichen Leckereien, Geschenkideen und vor allem traditionelle erzgebirgische Volkskunst in Form von Raachermannln, Schwibbögen und Pyramiden anbieten​​.

Wo können Besucher ihr Auto parken?

Besucher können ihr Auto in verschiedenen Gebührenzonen in der Innenstadt abstellen. In der Gebührenzone I können Besucher von Montag bis Freitag zwischen 8 und 20 Uhr, sowie Samstag zwischen 8 und 14 Uhr für 50 Cent je 40 Minuten parken. In der Gebührenzone II gelten die gebührenpflichtigen Zeiten von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr, sowie Samstag zwischen 8 und 12 Uhr, wobei die erste Stunde 50 Cent und jede weitere halbe Stunde 50 Cent kostet. Einige Parkplätze in der Nähe des Weihnachtsmarkts sind:

Bereich Brückenstraße / Mühlenstraße: 150 Plätze

Getreidemarkt: 50 Plätze

Hauptbahnhof Vorplatz: 50 Plätze

Karl-Liebknecht-Straße / Opernhaus: 90 Plätze

Karl-Marx-Monument / Brückenstraße: 50 Plätze

Pfortensteg / Theaterstraße: 35 Plätze

Reitbahnviertel: 100 Plätze

Stadtbad Mühlenstraße: 30 Plätze

Straße der Nationen: 85 Plätze

Waisenstraße: 95 Plätze​1​

Zusätzlich gibt es Park-and-Ride-Parkplätze und Parkhäuser in der Innenstadt, die während des Weihnachtsmarktes genutzt werden können.

Welche Parkhäuser gibt es in der Innenstadt von Chemnitz?

Im Stadtzentrum von Chemnitz gibt es verschiedene Parkhäuser, in denen Besucher ihr Auto abstellen können. Hier sind einige der Parkhäuser im Überblick:

Parkhaus Galeria Kaufhof: Bahnhofstr., 09111 Chemnitz.

Parkhaus Rathaus Passagen: Theaterstr. 7, 09111 Chemnitz.

Parkhaus Rosenhof: Theaterstr. 45, 09111 Chemnitz.

Parkhaus Galerie Roter Turm: Theaterstr., 09111 Chemnitz.

Parkhaus Johannisplatz: Johannisplatz 10, 09111 Chemnitz.

Parkhaus Moritzhof: Bahnhofstraße 53, 09111 Chemnitz

Wann wird 2023 der Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarktgelände aufgestellt?

Der Weihnachtsbaum für den Chemnitzer Weihnachtsmarkt 2023 wird am Samstag, dem 5. November, am späten Nachmittag auf dem Marktplatz angeliefert​.

Wann findet 2023 die Bergparade in Chemnitz statt?

Die Bergparade in Chemnitzmit rund 605 Uniformträgern, 370 Bergmusikern und 20 Bergsängern findet am 2. Dezember 2023, am Vortag des ersten Advents statt. Die Parade nimmt ihren Anfang 14 Uhr am Theaterplatz und bewegt sich durch die Richard-Tauber-Straße, die Straße der Nationen und die Brückenstraße. Nach einer Wende an der Brückenstraße kehrt die Parade über die gleiche Strecke zurück zum Theaterplatz. Dort findet gegen 15 Uhr das Abschlusszeremoniell statt. (fp)

