Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg 2023: Parken, Öffnungszeiten und Bergparade

Der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt wird zu den schönsten und romantischsten in ganz Sachsen gezählt. Hier gibt es Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2023 in Schwarzenberg statt?

Schwarzenberg. Der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt 2023 findet vom 8. bis 17. Dezember statt​​. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr.

Wo wird der Weihnachtsmarkt 2023 in Schwarzenberg abgehalten?

Der Weihnachtsmarkt wird sowohl auf dem Markt, als auch am Schloss in Schwarzenberg stattfinden.

Was kann man auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt 2023 erwarten?

Besucher können zahlreiche ausgewählte Stände erwarten, die eine Vielzahl von weihnachtlichen Leckereien und Geschenkideen anbieten​​. Außerdem können sie die älteste erhaltene Großpyramide der Welt bestaunen. Am 10. Dezember um 14:30 Uhr findet der jährliche Märchenumzug statt.

Welche Parkhäuser gibt es in der Innenstadt von Schwarzenberg?

Im Stadtzentrum von Schwarzenberg gibt es verschiedene Parkplätze, auf denen Besucher ihr Auto abstellen können:

Parkplatz am Hammerweg, Parkplatz, 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge

Parkhaus Altstadt, 08340, Erlaer Straße 5, Schwarzenberg/Erzgebirge

Wann findet 2023 die Bergparade in Schwarzenberg statt?

Die Bergparade in Schwarzenberg findet am 16. Dezember 2023, am dritten Adventssonntag, statt. Die Parade beginnt um 17 Uhr.

Mehr zum Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg