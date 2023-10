Weihnachtsmarkt in Seiffen 2023: Parken, Öffnungszeiten und Bergparade

Der Seiffener Weihnachtsmarkt zählt zu den traditionsrichsten in Sachsen. Hier gibt es Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2023 in Seiffen statt?

Seiffen. Der Schwarzenberger Weihnachtsmarkt 2023 findet vom 1. bis 23. Dezember statt​​.

Wann hat der Seiffener Weihnachtsmarkt 2023 geöffnet?

Von Montag bis Freitag 11:00 - 17:00 Uhr

Samstag: 10:00 - 20:00 Uhr

Sonntag: 11:00 - 18:00 Uhr

Wo wird der Weihnachtsmarkt 2023 in Seiffen abgehalten?

Der Weihnachtsmarkt findet entlang der Hauptstraße in Seiffen statt. Er beginnt am Max-Hetze Platz und zieht sich etwa bis zur Bibliothek. Auch auf der Bahnhofstraße von etwa der Post bis zur Bergkirche Seiffen wird der Weihnachtsmarkt veranstaltet. Das Haus des Gastes, das Rathaus, das Spielzeugmuseum und die Bühne Spielzeugschachtel sind mit eingebunden.

Was kann man auf dem Seiffener Weihnachtsmarkt 2023 erwarten?

Besucher können 40 ausgewählte Stände erwarten, die eine Vielzahl von Handwerkskunst aus dem Erzgebirge, weihnachtlichen Leckereien und Geschenkideen anbieten​​. Auch die Läden in der Innenstadt beteiligen sich am Betrieb. Außerdem gibt es zahlreiche Veranstaltungen, wie die Seiffener Adventsmusik, die am ersten, zweiten und dritten Adventssonntag sowie am ersten Adventssamstag je 14:30 Uhr stattfinden. Der 18. Lichterzug auf Bergbaupfaden startet am am 09. Dezember 17 Uhr und den Laternenzug zum Weihnachtsmann am 23. Dezember. Zwei Bergparaden werden auf dem Seiffener Weihnachtsmarkt abgehalten.

Welche Parkplätze gibt es in Seiffen?

Im Stadtzentrum von Seiffen gibt es verschiedene Parkplätze, auf denen Besucher ihr Auto abstellen können:

Parkplatz an der Bahnhofsstraße; Bahnhofstraße auf Höhe Bergsiedlung, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz am Penny-Markt; Neuhausener Str. 10, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz an der Schauwerkstatt; Bahnhofstraße 7, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz Kurort Seiffen; Jahnstraße 2, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz am Vogelhard; Jahnstraße, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz vom Spielzeugmuseum; Hauptstraße 73, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Parkplatz am Haus des Gastes; Hauptstraße 156, 09548 Kurort Seiffen/Erzgeb.

Wann findet 2023 die Bergparade in Seiffen statt?

In Seiffen werden zwei Bergparaden veranstaltet. Die kleine findet am 01. Dezember 2023 um 9:30 Uhr, am ersten Adventssamstag, statt. Die große Bergparade wird am 16. Dezember um 15:30 Uhr beginnen.

