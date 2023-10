Weihnachtsmarkt in Seiffen 2023: Weihnacht im Spielzeugdorf

Der Weihnachtsmarkt in Seiffen ist ein Märchen aus Holz, das jeden Besucher in seinen Bann zieht. Der Weihnachtsmarkt in Seiffen ist einer der bekanntesten und beliebtesten Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und lockt jedes Jahr tausende von Besuchern aus nah und fern an, die sich von dem besonderen Flair des Spielzeugdorfes verzaubern lassen.

Der Weihnachtsmarkt in Seiffen findet vom 1. bis 23. Dezember 2023 auf dem Spielzeugdorf Seiffen statt, das für seine Holzkunst berühmt ist. Er erstreckt sich über den gesamten Ort, der mit Lichterketten, Tannengrün und weihnachtlicher Dekoration geschmückt ist. Das Herzstück des Weihnachtsmarktes ist die Seiffener Pyramide, die 9 Meter hoch ist und Figuren aus der Spielzeug- und Weihnachtsgeschichte zeigt. Die Pyramide dreht sich bei jedem Glockenschlag der Bergkirche und erfreut Groß und Klein.

Wichtel-Werkstatt und Bergparade im Spielzeugdorf Seiffen

Neben der Pyramide gibt es noch viele weitere Attraktionen auf dem Weihnachtsmarkt in Seiffen, die für Abwechslung und Unterhaltung sorgen. Zum Beispiel die Große Bergparade, die am 16. Dezember 2023 stattfindet und über 400 Teilnehmer in historischen Trachten und mit Musik erwartet. Die Bergparade ist ein Zeugnis der bergmännischen Tradition im Erzgebirge und ein Höhepunkt des Weihnachtsmarktes. Außerdem gibt es ein buntes Bühnenprogramm mit Musik, Theater, Tanz und Märchen, das für jede Altersgruppe etwas bietet.

Für die kleinen Besucher gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Seiffen viel zu entdecken und zu erleben. Zum Beispiel die Wichtel-Werkstatt, wo Kinder unter Anleitung von echten Wichteln basteln und backen können, das Christkindl-Postamt, wo man seine Wunschzettel abgeben oder einen Brief vom Christkind erhalten kann, oder das Kinderkarussell, das für Spaß und Freude sorgt. Am 23. Dezember findet der Laternenzug mit dem Weihnachtsmann statt.

Weihnachtsmarkt eint Tradition und Moderne

Natürlich darf auch das kulinarische Angebot auf dem Weihnachtsmarkt in Seiffen nicht fehlen. An den über 50 Verkaufsständen kann man regionale Spezialitäten wie Butterstollen, Elisenlebkuchen, Glühwein oder Quarkkeulchen probieren und handgefertigte Produkte wie Erzgebirgische Volkskunst, Keramik oder Schmuck kaufen.

Die Seiffener Weihnacht hat montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, samstags 10 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Seiffen ist ein Fest für die Sinne und eine Einladung zum Verweilen, Genießen und Staunen. Er bietet eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, aus Gemütlichkeit und Lebendigkeit, aus Kultur und Genuss. Wer den Weihnachtsmarkt in Seiffen besucht, wird mit unvergesslichen Eindrücken und Erinnerungen belohnt.