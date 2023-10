Für 20 Euro einkaufen, aber nur 15 bezahlen: So geht das in Mittweida

15 Euro bezahlen und für 20 Euro einkaufen gehen: Das ist seit gestern in Mittweida wieder möglich. Wegen der Baustelle auf der Rochitzer Straße führt die Stadt eine weitere Gutscheinaktion durch und stellt 1000 Gutscheine bereit. Für 15 Euro kann man einen Gutschein im T9 oder im Bürgerbüro im Rathaus kaufen. Die Stadt gibt weitere 5 Euro hinzu, sodass man insgesamt 20 Euro bei den teilnehmenden Händlern und Dienstleistern in der Stadt ausgeben kann.

Die Aktion kommt offenbar wieder gut an. Bereits am Mittwochvormittag wurden im Infozentrum T9 knapp 50 Gutscheine verkauft. Und auch die Händler freuen sich über die Unterstützung der Stadt. Jürgen Voigt, Inhaber des Käsefachgeschäfts "Käsetheke & Spezialitäten" freut sich über die Aktion. "Wir machen alle Aktionen der Stadt mit", sagt er. Ihm ist es besonders wichtig, etwas für die Stadt zu tun. Von der Gutscheinaktion erhofft er sich, dass auch neue Kunden sein Geschäft entdecken und dann gerne wieder vorbeikommen.

Das erhoffen sich auch die Mitarbeiter vom Karlo-Regionalladen. Nicole Pönisch, Mitarbeiterin des Geschäfts, betrachtet die Aktion als große Bereicherung für die Stadt. "So bleibt das Geld in der Stadt und die Rochlitzer Straße wird wieder belebt", sagt sie. Obwohl der Regionalladen nicht unmittelbar von den Bauarbeiten betroffen ist, habe man Einbußen dennoch gemerkt, erzählt Nicole Pönisch. Auch bei DierBooks direkt am Mittweidaer Markt hat man wenig von der Baustelle mitbekommen. Trotzdem beteiligt sich der Buchladen wieder an der Gutscheinaktion und hofft, dass die Aktion genauso gut angenommen wird, wie bei den letzten beiden Malen.

Hier kann man den Gutschein einlösen

Bis zum 31. Dezember 2024 kann der Gutschein bei folgenden Händlern und Dienstleistern eingelöst werden:

Bäckerei Blochberger

Bäckerei D. Sachse

Blumeboutique Melanie

Bosporus Kebab

Das Backstübel

DierBooks

Eiscafé Venezia

Goldtröpfchen

Haarstudio Böttcher

Haushaltwaren Manitz

Hautnah Kosmetik erleben

Herrenausstatter GORNIG

Jeans & Damenmode Ralf Römpp

Juwelier Kürth

KARLO KAufRegionalLOkal

Käsetheke und Spezialitäten

Kosmetiksalon Nadine Mai

Kosmetikstudio "Especially For You"

Kurzwaren Wolle

Leder-Liebers

Lederwaren Andrea Brühl

Mediastore Mittweida

NaturGut

Optiker Meise

pro media service

Rats-Apotheke

Reisebüro Marions Reise GmbH

Repro Center Esni

Restaurant Rodina

Schacherhaus

Schuhboutique Jung

Schuh-Wagner

Sport Meisel Mittweida

Stadt- und Löwen-Apotheke

UhrmacherMEISTER & Juwelier Grundmann

Wäscheboutique

