Altstadtfest in Mittweida 2023: Eintrittspreise, Programm und was Sie sonst noch wissen müssen

In diesem Jahr findet der Fassbieranstich, mit dem der Oberbürgermeister das Fest traditionell eröffnet, später statt, als gewohnt. Nach einem musikalischen Start 19 Uhr wird das Bierfass erst 20 Uhr angezapft im großen Festzelt auf dem Markt.

Wie lange geht es jeden Tag?

In der Nacht von Freitag zu Samstag bis 1 Uhr, in der darauffolgenden Nacht bis 2 Uhr und am Sonntag bis zur regulären Nachtruhe 22 Uhr, erklärt Constanze Winkler vom Sport- und Kulturbetrieb der Stadt Mittweida. Der Betrieb hat sich für die Festorganisation in diesem Jahr einen Kooperationspartner aus Döbeln dazugeholt: Den Getränkehändler und Eventcatering Betreutes Trinken, der bisher schon für das große Festzelt auf dem Markt verantwortlich war. Nun kümmert sich der Getränkeanbieter auch um das Kulturprogramm und die Vergabe der Stände.

Bis wohin geht das Festgelände - wo sind die Kassen?

Auch wenn in diesem Jahr die Baustelle auf der Rochlitzer Straße ein ganzes Stück weiter gerückt ist, wird nicht der komplette fertig gestellte Abschnitt Teil des Festgeländes sein. Offiziell geht der Feierbereich bis zum Stadtgraben. Dort wird ein Einlass mit Kassenstelle sein. Das Gelände umfasst den Markt, die Weberstraße bis kurz vor die Einmündung zum Kirchberg, auch dort sind Kontrollen. Außerdem auf der Freiberger Straße vor der Malzgasse, der Waldheimer Straße vor dem Brühl und auf der Straße Neustadt an der Einmündung der Schumannstraße.

Wie viel kostet der Eintritt in diesem Jahr?

Jahr für Jahr beschäftigt diese Frage die Gäste: Wie viel Eintritt ist an den Einlassstellen zu zahlen. Die Preise betragen in diesem Jahr:

Freitag: 2 Euro

Samstag: 5 Euro

Sonntag: 3 Euro

Wochenend-Ticket: 6 Euro

Kinderticket (6 bis 14 Jahre): 1 Euro.

Der Eintritt kostet in diesem Jahr so viel, wie im vergangenen Jahr.

Wo gibt es Toiletten und wo können Babys gewickelt werden?

Die Toiletten auf dem Festgelände können von Festbesuchern kostenfrei genutzt werden. Toiletten-Container befinden sich an der Quergasse Richtung Weberstraße, an der Straße Neustadt gegenüber der Sparkasse und an der Freiberger Straße, ebenfalls gegenüber der Sparkasse.

Einen Raum zum Wickeln von Babys gibt es im Rathaus hinter dem Bürger- und Gästebüro.

Altstadtfest und Schulanfang fallen zusammen - gibt es ein Extra für die Erstklässler?

Tatsächlich ist in diesem Jahr ein Extra für die Schulanfänger geplant: eine Zuckertüten-Aktion. In ganz Mittweida werden in diesem Jahr 103 Jungen und Mädchen eingeschult, erklärt Constanze Winkler. Am Samstag und auch noch am Sonntag können sie sich eine Zuckertüte abholen. Diese werden in einem Baum an der Frongasse aufgehängt. Dort können sich die ABC-Schützen aus Mittweida zwischen 13 und 18 Uhr melden, um eine Zuckertüte zu erhalten. Gepackt wurden diese vom Kooperationspartner Betreutes Trinken.

Gibt es Gastronomen, die in diesem Jahr nicht dabei sein werden?

Bereits abgesagt hat die Gaststätte Moritzburg, die bei früheren Altstadtfesten ihren Stand an der Rochlitzer Straße hatte. Deshalb wird ihr Wagen zum ersten Mal seit 1993 nicht beim Altstadtfest dabei sein. "Wir konnten uns mit dem Betreuten Trinken nicht einigen", sagt Moritzburg-Inhaberin Babette Sobe. Dass der Stand in diesem Jahr nicht dabei ist, bestätigt Lutz Hortenbach, der beim Betreuten Trinken für die Festorganisation mitverantwortlich ist.

Wo können Festbesucher, die mit dem Auto anreisen, parken?

Es wird der Parkplatz an der Zimmerstraße empfohlen oder am Tzschirnerplatz, so Constanze Winkler.

Was steht beim Altstadtfest auf dem Programm?

Die Bühne im Bürgerkarree fällt in diesem Jahr weg. Insgesamt fünf Bühnen werden auf dem Festgelände aufgebaut: die Festzeltbühne auf dem Markt, in der Frongasse, im Rathaushof, auf Rochlitzer Straße und die Miskus-Bühne auf der Weberstraße. Die traditionelle Oldtimerparade führt am Sonntag wieder vom Güterbahnhof durch die Innenstadt zum Schützenplatz. Das komplette Programm gibt es auf der Website der Stadt Mittweida.

