Fundsachen in Mittweida: Nintendo Switch muss doch nicht zerstört werden

Handys, Autoschlüssel und sogar eine Nintendo Switch: Über den Sommer hat sich im Fundbüro in Mittweida einiges angesammlt. Wie in Mittweida mit den Fundsachen verfahren wird, hat bei Facebook für Diskussionen gesorgt.

Mittweida. Der Fall hatte im Sommer für Aufsehen gesorgt: Eine Nintendo Switch war in Mittweida im Fundbüro abgegeben worden. Wenn Sachen, die dort landen, nicht vom Besitzer abgeholt werden, müssen sie vernichtet werden, hieß es dazu aus dem Fundbüro damals - und das gelte auch für die Spielekonsole. Ein "Freie Presse"-Beitrag dazu sorgte bei Facebook für Debatten. "Warum vernichten?", fragte ein Nutzer. Eine andere schlug vor: "Solche Sachen versteigern für einen guten Zweck? Andere machen das auch ... siehe Flughäfen mit herrenlosem Gepäck oder Pfandhäuser mit nicht ausgelösten Pfandsachen".

Die "Freie Presse" hat noch einmal beim Fundbüro in Mittweida nachgehakt.

Hat sich der Besitzer der Nintendo Switch mittlerweile im Fundbüro gemeldet?

Ja, die im Februar im Fundbüro abgegebene Nintendo Switch ist wieder bei ihrem rechtmäßigen Eigentümer. Nach dem "Freie Presse"-Beitrag hatten sich mehrere angebliche Besitzer im Fundbüro gemeldet. Der rechtmäßige Besitzer der Konsole sei schließlich "über Kaufbelege" ermittelt worden, teilt Nancy Wagner, Sprecherin der Stadt Mittweida, mit. Zerstört worden wäre die Switch aber auch dann nicht, wenn sich der rechtmäßige Besitzer nicht gemeldet hätte. Sondern der Finder hätte sie bekommen, da er "Besitzansprüche bei Abgabe im Fundbüro" geäußert hatte, hieß es.

Kann denn der Finder einen Gegenstand, den er gefunden hat, selber behalten?

Prinzipiell ist das möglich - aber erst nach sechs Monaten. So steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), wo die Regeln für Fundsachen festgeschrieben sind. "Mit dem Ablauf von sechs Monaten nach der Anzeige des Fundes bei der zuständigen Behörde erwirbt der Finder das Eigentum an der Sache" - und zwar dann, wenn sich der rechtmäßige Besitzer bis dahin nicht gemeldet hat, heißt es unter Paragraf 973.

Was passiert mit Sachen, die niemand abholt?

Dann gehört der Gegenstand der Gemeinde, in der er gefunden wurde.

Warum werden die Fundsachen in Mittweida nicht versteigert?

"Die meisten Finder verzichten auf den Besitzanspruch. Dann entscheidet die Stadt, was mit den Gegenständen passiert. In den meisten Fällen sind das keine wertvollen Gegenstände, sodass sich der Aufwand einer Versteigerung nicht lohnt", heißt es dazu von der Stadt Mittweida. Deshalb würden die Gegenstände sachgerecht entsorgt. "Alternativ wurden Fahrräder an das Gymnasium MW für eine AG gespendet." Eine Versteigerung schließt die Stadt aber nicht grundsätzlich aus: "Sollten sich mal wieder wertvolle Fundsachen ansammeln", könne auch diese Möglichkeit geprüft werden, heißt es weiter.