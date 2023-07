Hilfe für Händler an der Baustelle: Stadt Mittweida führt wieder Gutscheine ein

1000 Gutscheine sollen die Wirtschaft in der Innenstadt von Mittweida ankurbeln. Die "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Mittweida. Für 15 Euro einen Gutschein kaufen und damit für 20 Euro einkaufen gehen - das soll in Mittweida bald wieder möglich sein. Die Idee kam bei einem Gespräch mit den Händlern, die an der Rochlitzer Straße von der aktuellen Baustelle betroffen sind, auf, erklärt Citymanager Frank Winkler gegenüber der "Freien Presse". Seit vergangener Woche ist die Baustelle auf der Rochlitzer Straße weitergerückt zwischen Poststraße und Technikumplatz. Dort ansässige Händler, wie die drei Bäckereifilialen an der äußeren Rochlitzer Straße, sind besorgt: Werden weiterhin genügend Kunden den Weg in ihr Geschäft finden, auch wenn sie nicht mehr mit dem Auto vorfahren können?

Deshalb wird nun eine Aktion gestartet, die Menschen dazu ermuntern soll, bei den Einzelhändlern in der Innenstadt von Mittweida einzukaufen. Gefördert das Projekt von der Stadtverwaltung Mittweida, der Gewerbering unterstützt bei der Durchführung.

Wo kann man die Gutscheine in Mittweida kaufen?

Die Gutscheine soll es in Zukunft im Bürger- und Gästebüro im Rathaus Mittweida zu kaufen geben. Geplant ist aktuell der Verkauf von 1000 Gutscheinen, sagt Francis Pohl, Sprecherin der Stadt Mittweida.

Wie viel kosten die Gutscheine - und wie viel bekommt man dafür?

Für die Gutscheine im Wert von 20 Euro müssen nur 15 Euro bezahlt werden. "Die Stadt legt 25 Prozent obendrauf", erklärt Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber.

Bei welchen Händlern kann man die Gutscheine einlösen?

Teilnehmen können Händler in der Innenstadt von Mittweida, also Gewerbetreibende an der Rochlitzer Straße, Markt und Weberstraße, So Francis Pohl. Zurückgemeldet hätten sich beispielsweise schon die Bäckereien Blochberger und Backstübel an der äußeren Rochlitzer Straße, das Taschengeschäft Lederwaren Brühl und der Bioladen Naturgut am Markt.

Wann geht es los?

Wenn sich genügend Händler gemeldet haben, soll die Aktion beginnen, sagt Citymanager Frank Winkler. Der Gewerbering habe die Einzelhändler angeschrieben und gefragt, welche Geschäfte sich an der Aktion beteiligen wollen. Derzeit warte man auf weitere Rückmeldungen.

Gab es so was schon mal in Mittweida?

Ja, es gab schon einmal eine Gutscheinaktion, um die Händler nach der für sie schwierigen Pandemiezeit zu unterstützen. Auch dabei konnten Gutscheine im Wert von 20 Euro für 15 Euro erworben werden, so Frank Winkler. Bei jener Aktion konnten aber sämtliche Geschäfte und Lokale in Mittweida teilnehmen. Es waren 2400 Gutscheine verkauft worden.