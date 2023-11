In Gedenken an Frank Winkler: Mittweida liest im Advent weiter vor

Mittweida gedenkt seinem City-Manager Frank Winkler auf besondere Weise. Die Weihnachtsvorleseaktion wird trotz seines Todes fortgesetzt.

Im ersten Moment saß der Schock tief. Nach dem plötzlichen Tod von Mittweidas City-Manager Frank Winkler am Dienstag wusste niemand so recht, wie es weitergeht. Die für die Adventszeit in der Stadt geplante Vorleseaktion, bei der jeden Nachmittag im Treff in der Rochlitzer Straße 44 für Kinder eine Geschichte vorgelesen wird, war abgesagt...