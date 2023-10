Kastanien gesammelt und keine Ahnung wohin damit? Hier kann man sie in Mittweida abgeben

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt nehmen Kastanien und Eicheln als Futter für das Damwild im Gehege am Schwanenteich entgegen. "Die Tiere fressen diese sehr gern", so Stadtsprecherin Nancy Wagner. Werktags, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr, könne gesammeltes Futter direkt beim Bauhof oder, sofern niemand vor Ort sein sollte, dort in einem Behälter an der Tür abgelegt werden. "Damit die Eicheln und Kastanien nicht verschimmeln, ist es also notwendig, dass diese trocken sind und nicht nass mit Laub und Erde im Behälter abgelegt werden", sagt Nancy Wagner. Das Futter würde dann nach und nach an das Damwild verfüttert.

