Neuer Verkehrsübungsplatz an Grundschule in Mittweida: Warum ist er notwendig und was wird sich ändern?

Warum muss der Platz an der Bernhard-Schmidt-Grundschule saniert werden?

Wie Holger Müller, Beigeordneter in der Stadtverwaltung in Mittweida und für die Schulen in der Stadt zuständig, erklärt, hatte der Platz etliche Schäden. "Er stammte noch aus der Bauzeit des Schulgebäudes und war seither auch nicht verändert worden", sagt er. An mehreren Stellen war der Asphalt aufgeplatzt und immer wieder notdürftig vom Team des Bauhofs und dem Hausmeister repariert worden. "Durch die Unebenheit bestand auch Unfallgefahr", so Holger Müller. Deshalb hatten die Stadträte entschieden, den Platz erneuern zu lassen. Kosten: rund 560.000 Euro, wobei die Stadt einen Teil davon mit Fördergeld bezahlen kann.

Wird der neue Platz genauso aussehen wie der alte?

Zum Teil ja. Es wird wieder eine feste Asphaltfläche angelegt, auf die Linie aufgezeichnet werden, die Straßen dienen. Zudem lässt die Stadt Fahrradständer aufstellen, es wird ein Sonnensegel mit Sitzplätzen darunter geben und an einer Stelle soll ein Schachbrett-Muster auf den Boden gemalt werden, auf dem dann in der Pause oder am Nachmittag Schach oder Dame gespielt werden können. Auch einige neue Pflanzen kommen in die Erde.

Wann ist der neue Verkehrsübungsplatz fertig?

Die Bauarbeiten haben im April begonnen. Fertig sein soll laut Stadtverwaltung nach derzeitigem Planungsstand alles Mitte Juli.

Trotzdem gibt es Probleme mit dem neuen Platz. Was ist da los?

Laut Holger Müller ist der Platz auch nach dem Umbau zu klein. Er entspreche nicht einer Normvorgabe, die an Verkehrsübungsplätze gestellt wird, auf denen die Fahrradprüfung abgelegt werden kann. Dafür hätte der Platz ein ganzes Stück vergrößert werden müssen. "Dennoch kann nach derzeitigem Stand die Radprüfung von den Schülerinnen und Schülern aus Mittweida auf dem Platz abgelegt werden. Sollte die Entscheidung fallen, dass das nicht mehr geht, kann auf dem Platz dennoch geübt werden", so der Beigeordnete.