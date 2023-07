Von wegen Ruhe! Das passiert in Mittweida in den Schulen während der Sommerferien

In den beiden Grundschulen in Mittweida sind in den nächsten Wochen Handwerker zugange. Das hat Folgen für den Vereinssport.

Mittweida. Kaum sind die Schülerinnen und Schüler weg und auch die Lehrer nicht mehr in der Schule unterwegs, kommen die Handwerker. Während der Sommerferien erledigen sie in den Schulen in Mittweida kleinere Bauarbeiten und Renovierungen. Außerdem wird in allen Häusern besonders intensiv sauber gemacht. Schwerpunkt sind dieses Jahr allerdings die beiden Grundschulen. Ein Überblick:

Das passiert in der Pestalozzi-Grundschule in Mittweida

In der Pestalozzi-Grundschule wird diesen Sommer erneut an den Sanitäranlagen gearbeitet. Das sagte Oberbürgermeister Ralf Schreiber auf Nachfrage der "Freien Presse". Auf einer weiteren Etage werden die Toiletten für die Mädchen und die Jungen erneuert. Bereits vergangenen Sommer waren auf einer anderen Etage die Toiletten saniert worden.

Außerdem sind Handwerker und Reinigungskräfte in der Turnhalle und den Geräteräumen beschäftigt. Sie erledigen Maler- und kleine Umbauarbeiten und die Reinigung wird "etwas intensiver betrieben", wie Ralf Schreiber erklärt. Damit das alles erledigt werden kann, sei es notwendig, die Turnhalle diesen Sommer vier bis sechs Wochen zu sperren. Denn die Arbeiten umfassen das Reinigen und Versiegeln der Böden, die dann nicht betreten werden dürfen. Für Vereins- und Freizeitsportler, die die Halle nutzen, werde man einen Ausweichort suchen, "sodass der Ausfall sich in Grenzen halten kann", sagt der OB. Nach dem Sommer stehen dann für die Vereinssportler neue Schränke in der Halle bereit.

Das passiert in der Bernhard-Schmidt-Grundschule

Schon seit mehreren Wochen wird im Hof der Bernhard-Schmidt-Grundschule in Mittweida der Verkehrsübungsplatz saniert. Es wird wieder eine feste Asphaltfläche angelegt, auf die Linien aufgezeichnet werden, die als Straßen dienen. Zudem lässt die Stadt Fahrradständer aufstellen, es wird ein Sonnensegel mit Sitzplätzen darunter geben und an einer Stelle soll ein Schachbrett-Muster auf den Boden gemalt werden, auf dem dann in der Pause oder am Nachmittag Schach oder Dame gespielt werden können. Auch einige neue Pflanzen kommen in die Erde.

Außerdem wird auch - ähnlich wie in der Pestalozzi-Grundschule - in der Turnhalle gearbeitet. Wie Ob Ralf Schreiber mitteilte, ist es deshalb notwendig, auch die Turnhalle der Bernhard-Schmidt-Grundschule vorübergehend zu schließen.