Neuer Verkehrsübungsplatz für Schüler in Mittweida: Arbeiten auf der Zielgraden

Seit April wird der Hof der Bernhard-Schmidt-Schule in Mittweida gebaut. Dabei wird nicht nur der Verkehrsübungsplatz völlig neu angelegt. Beim Rundgang über die Baustelle wird deutlich, was schon alles entstanden ist.

Mittweida.

Bagger stehen am Eingang des Schulhofs der Bernhard-Schmidt-Grundschule. Auch am Nachmittag, wenn schon längst kein Unterricht mehr ist, sind dort noch Bauarbeiter zugange. Seit April wird der Schulhof der Schule im Mittweidaer Neubaugebiet saniert. "Wir hoffen, dass die Bauarbeiten dieses Jahr noch fertig werden", sagt der stellvertretende Schulleiter Robin Frieden mit Blick über den Hof bei einer Baustellenbegehung am Mittwochnachmittag. Auf dem Gelände ist in den vergangenen Monaten schon viel entstanden.