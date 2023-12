Gesunde Ernährung ganz praktisch: Pestalozzi Schule in Mittweida sammelt für Schulküche

Schüler, Eltern und Großeltern sollen in der Pestalozzi Grundschule in Mittweida für eine gesunde Verpflegung der Schüler sorgen können. Doch damit der Plan in die Tat umgesetzt werden kann, ist die Schule auf Mithilfe angewiesen.

Was müsste sich in der Schule ändern, damit die Jungen und Mädchen noch lieber kommen? Das wurden Schüler, Eltern und Lehrer der Pestalozzi Grundschule in Mittweida gefragt. Eine Sache wurde besonders häufig genannt: Eine Versorgung mit frischem Obst und Gemüse, das am besten noch in einer Schulküche verarbeitet werden könnte. Was müsste sich in der Schule ändern, damit die Jungen und Mädchen noch lieber kommen? Das wurden Schüler, Eltern und Lehrer der Pestalozzi Grundschule in Mittweida gefragt. Eine Sache wurde besonders häufig genannt: Eine Versorgung mit frischem Obst und Gemüse, das am besten noch in einer Schulküche verarbeitet werden könnte.