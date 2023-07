Katja Henkel: Kommissarin mit Leidenschaft für Mittweida

Wenn Katja Henkel in Polizeiuniform nach Hause kommt, ist ihre Tochter stolz. Die 38-Jährige ist seit April 2023 Koordinatorin der Bürgerpolizisten in Mittweida. Mit der "Freien Presse" hat sie über ihre neue Aufgabe gesprochen.

Mittweida. Freie Presse: Schauen Sie als Polizistin denn selbst Filme und Serien, in denen es sich um Straftaten und Co. dreht?

Katja Henkel: Ich schaue tatsächlich keinen Tatort oder dergleichen. Wenn ich mal bei Verwandten bin und der Film sowieso läuft, dann lunzt man schon mal mit. Früher habe ich manchmal die amerikanischen Serien, sowas wie CSI Miami oder so, geschaut. Aber das ist noch mehr Märchen als die deutschen Filme. Aber von Freunden und Verwandten werde ich teilweise schon gefragt, ob das so auch wirklich abläuft. Meistens steckt aber viel Fiktion dahinter.

Freie Presse: Wie sind Sie zur Polizei gekommen?

Katja Henkel: 2007 habe ich meine Ausbildung für den mittleren Polizeivollzugsdienst begonnen. Vorher habe ich eine Ausbildung zur Bürokauffrau gemacht und habe mich dann nochmal umorientiert. Nachdem ich dann zuerst bei der Bereitschaftspolizei in Chemnitz war, bin ich dann 2014 in den Streifendienst nach Mittweida gewechselt. Im Oktober 2019 habe ich noch in Rothenburg/Oberlausitz ein Studium für die Laufbahngruppe 2.1 begonnen und das im September 2021 erfolgreich abgeschlossen. Seitdem bin ich Polizeikommissarin.

Freie Presse: Was hat Sie am Beruf der Polizei gereizt?

Katja Henkel: Es ist ein abwechslungsreicher Beruf, wo man nie weiß, was einen erwartet. Als Jugendliche haben vor allem die Medien eine Rolle gespielt. Also gerade was Filme und Serien in diesem Bereich angeht. Und die Uniform natürlich. Die fand ich schon immer cool. Bei der Polizei gibt es so viele Möglichkeiten und vielseitige Aufgaben. Außerdem ist es auch ein zukunftssicherer Beruf. Ebenso hat mich die Arbeit mit Menschen gereizt.

Freie Presse: Warum Mittweida?

Katja Henkel: Das hat vor allem familiäre Hintergründe. Meine Tochter war damals gerade mal ein Jahr alt und da hat es sich einfach angeboten, um Familie und Beruf zu vereinbaren.

Freie Presse: Was sind die Aufgaben eines Bürgerpolizisten in Mittweida?

Katja Henkel: Wir sind Ansprechpartner für die Bürger, Gewerbetreibende, die Gemeinde- oder die Stadtverwaltungen. Ansonsten sind Bürgerpolizisten wie Streifenpolizisten, wir nehmen Verkehrsunfälle auf, verfolgen Ordnungswidrigkeiten oder gehen Anzeigen nach. Teilweise sind wir auch auf gemeinsamer Streife mit dem Stadtordnungsdienst oder der Sächsischen Sicherheitswacht. Wir sind vollwertige Polizisten mit der gesamten Verwendungsbreite. Aber wir sind auch für Präventionsveranstaltungen verantwortlich.

Freie Presse: Zu welchen Themen bieten Sie Präventionsmaßnahmen an?

Katja Henkel: Besonders für Kinder. Im Kindergarten stellen wir die Polizei vor und sprechen über einen sicheren Weg zur Einrichtung. In der Grundschule begleiten wir die Busschule für Schüler der ersten und vierten Klassen. Da geht es besonders darum, wie man sich auf dem Weg zum Bus, im Bus und an der Bushaltestelle verhält. Und wir unterstützen die Schulen bei der Radfahrausbildung der Viertklässler. Der Fahrradpass ist fest im Lehrplan der vierten Klasse integriert und da sind wir mit vor Ort.