Keller aufgebrochen und Fahrräder geklaut: Einbruchserie in Mittweida aufgeklärt

Über Monate hinweg wurden in Mittweida immer wieder Keller aufgebrochen und vor allem Fahrräder daraus gestohlen. Zwei Männer wurden nun vom Gericht als Täter verurteilt.

Mittweida. Böse Überraschung im Fahrradkeller: Er war erst spät abends aus dem Proberaum zurückgekommen. Sein Rad schaffe er in den Fahrradkeller, so wie immer. Dann ging er schlafen, berichtet der 21 Jahre alte Student. Als er am nächsten Tag gegen Mittag los musste und das Rad aus dem Keller holen wollte, der zum großen Gebäudekomplex an der Feldstraße in Mittweida gehört, war von seinem Fahrrad nicht mehr viel übrig. "Der Vorderreifen war noch da, mit dem ich das Rad angeschlossen hatten. Der Rest war weg." Das berichtete der Student am Dienstag den Richtern am Chemnitzer Amtsgericht.

Die Einbrüche

Er war nicht der Einzige, dessen Fahrrad gestohlen wurde. Mehrfach wurden in Mittweida im Frühjahr und Sommer 2021 vor allem im Gebäudekomplex an der Feldstraße in Mittweida Keller aufgebrochen. Fahrräder, ein Zwei-Mann-Zelt und ein Trekkingrucksack wurden gestohlen. Bei acht Kellern scheiterte der Einbruch am Schloss, sodass die Täter nicht ins Innere kamen. Wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls mussten sich nun vier Männer, alle zwischen 26 und 30 Jahren alt, vor dem Chemnitzer Amtsgericht verantworten.

Die Tatorte

Die Männer, von denen nur einer in Mittweida lebt, die anderen in der Umgebung, sind der Justiz nicht unbekannt. Allesamt sind sie bereits vorbestraft, zwei haben schon Haftstrafen im Gefängnis abgesessen. Nach anfänglichem Schweigen und einem Rechtsgespräch zwischen ihren Verteidigern, dem Gericht und der Staatsanwaltschaft, gestanden drei der vier Männer dann, die Einbrüche begangen zu haben beziehungsweise zumindest daran beteiligt gewesen zu sein. Nur einer der Angeklagten behauptete, dass er bei keinem Einbruch dabei gewesen sei, sondern nur ein Rad aus einem unverschlossenen Keller genommen und es später in der Nähe der Feldstraße wieder abgestellt zu haben.

Das Motiv

Das Motiv der Täter? Beschaffungskriminalität. Die gestohlenen Fahrräder sollten in Einzelteile zerlegt und dann bei Online-Plattformen Stück für Stück verkauft werden. Mit dem Geld wollten die Männer anschließend die Drogen, die sie regelmäßig nahmen, bezahlen. "Aber wir haben die Sachen nicht verkauft bekommen", sagte einer von ihnen aus.

Das Urteil

Nach einer mehrstündigen Verhandlung, in der aufgrund der Geständnisse der Angeklagten nur zwei der ursprünglich gut ein Dutzend geladenen Zeugen aussagen mussten, fiel am Dienstagnachmittag bereits das Urteil. Einer der vier Angeklagten wurde zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, ein zweiter Angeklagter zu einem Jahr und fünf Monaten Haft auf Bewährung. Die beiden anderen wurden freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

