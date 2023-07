Kommen die E-Roller zurück nach Mittweida? Jetzt steht es fest!

Eigentlich sollten schon im Mai die Leih-Scooter wieder durch Mittweida touren. Doch immer wieder wurde die Entscheidung, ob sie zurückkommen, vertagt. Nun ist der Entschluss gefallen.

Mittweida. Die einen liebten sie, die anderen hassten sie: Die türkisfarbenen E-Roller, die bis zum Herbst in Mittweida im Stadtgebiet verteilt waren. Zum Winter wurden die Scooter von der Betreiberfirma Tier eingesammelt. Seitdem stand die Frage im Raum: Werden die elektrischen Roller zurück nach Mittweida kommen?

Noch im Frühjahr hieß es vonseiten der Firma Tier, dass 100 Scooter im Mai wieder in der Hochschulstadt verteilt werden sollen. Doch noch immer sind keine neuen E-Roller in Mittweida zu sehen. Und nun steht es fest: Die Scooter wird es in naher Zukunft nicht wieder in Mittweida geben. Das erklärte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber vor wenigen Tagen in der Juni-Sitzung des Stadtrats.

Wie es vom E-Scooter-Verleiher Tier heißt, fehlen "aus operativen Gründen aktuell die Kapazitäten, um einen reibungslosen Service zu gewährleisten." Das teilt Tier-Pressesprecher Florian Anders auf Nachfrage der "Freien Presse" mit. Daher wurde ein Neustart in der Hochschulstadt "auf unbestimmte Zeit verschoben".