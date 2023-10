Lebensmittel retten: Bringt dieser Mann einen Fairteiler nach Mittweida?

11 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr im Müll. Mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle kommt dabei aus Privathaushalten. Die gemeinnützige Initiative "Foodsharing" hat der Lebensmittelverschwendung schon vor 11 Jahren den Kampf angesagt.

Mittweida. Wenn Norbert Dechant kurz vor der Schließung eines Discounters Lebensmittel vor der Tonne rettet, schenkt er nicht nur den geretteten Nahrungsmitteln eine zweite Chance, sondern setzt sich auch für die Foodsharing-Bewegung ein, die der bundesweiten Lebensmittelverschwendung entgegenwirken will. Der Foodsharing-Botschafter für das Chemnitzer Umland kommt aus der Landwirtschaft und kennt die Wegwerf-Gesellschaft aus dem Bereich eigentlich nicht. "In der Landwirtschaft werden keine Lebensmittel weggeschmissen. Da wird aus allem noch etwas gemacht", sagt Norbert Dechant.

Vom Überzeugungstäter zum Foodsaver

Deswegen hat er sich vor einigen Jahren selbst auf der Plattform von Foodsharing registriert und ist zum Foodsaver geworden. Die meisten Unterstützer seien Überzeugungstäter, sagt er. Auch, weil in Deutschland jedes Jahr immer noch Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen werden. "Wenn man Lebensmittel vor der Tonne rettet, dann kann man sie beispielsweise in einen Fairteiler bringen", erklärt er. Die Idee hinter einem Fairteiler ist einfach: Es handelt sich meistens um einen Schrank an einem öffentlichen Ort, wo Menschen Lebensmittel teilen können. "Und dort kann jeder seine geretteten Lebensmittel hinbringen oder sich selbst welche holen", sagt Norbert Dechant. Nur gekühlte Lebensmittel dürfen nicht in einen Fairteiler gelegt werden, weil die Kühlketten nicht eingehalten werden können.

Fairteiler auch in Mittweida möglich

Und einen solchen Fairteiler könnte es auch bald schon in Mittweida geben. Besonders für die Studierenden der Hochschule Mittweida dürfte ein solches Angebot interessant sein, wobei Norbert Dechant folgendes betont: "Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass man billig an Lebensmittel kommt." Aber viele Studierende würden bereits jetzt schon das Angebot von Foodsharing nutzen. Rika Fleck, Professorin an der Hochschule Mittweida will sich für einen Fairteiler stark machen. "Man könnte beispielsweise in der Mensa einen Schrank aufstellen", schlägt Norbert Dechant vor.