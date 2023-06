Lücke statt Brücke - Mittweida im Streit mit Baufirma

Bauamtschef Sebastian Killisch fasste im Gespräch mit der "Freien Presse" die Hauptkritikpunkte der Stadt zusammen: die Stahlkonstruktion sei anders angefertigt worden, als die Stadt es wollte, die Schweißarbeiten seien nicht so ausgeführt worden, wie man es erwartet habe und die Geländer der Brücke sollten mit Platten an die Stahlkonstruktion angebracht werden, aber stattdessen hätte die Firma vorgehabt, Löcher in den Stahl zu bohren und sie anzuschrauben. "Das alles hat Auswirkungen auf Fragen der Statik und auch auf den Korrosionsschutz", sagt Sebastian Killisch. Oberbürgermeister Ralf Schreiber erklärte außerdem, dass die Firma mit dem Bau des Stahlkonstruktion begonnen habe, bevor die Werksplanung, in der alle Löcher, Schweißnähte und Schrauben detailliert eingezeichnet sind, fertig war. Diese Werksplanung muss, so sagt er, von den Rathausmitarbeitern und einem Prüfstatiker freigegeben werden, bevor der Bau beginnt. "Es war bei Baustart aber nur die sogenannte Ausführungsplanung fertig, die zuvor erstellt wird", erläutert er.

Was sagt die Baufirma dazu?

Die Baufirma, ein großes Unternehmen, das in ganz Deutschland Niederlassungen betreibt, äußert sich auf Nachfrage der "Freien Presse" nicht offiziell. Nur ein Verantwortlicher aus der Niederlassung im Erzgebirge, der nicht namentlich genannt werden möchte, meldete sich auf die Anfrage hin telefonisch bei der "Freien Presse". Er erklärte, dass die Planungsunterlagen, die man aus dem Mittweidaer Rathaus erhalten habe, unvollständig und nicht korrekt gewesen seien. Er sagte weiter, dass man mit der Stadtverwaltung in Kontakt stehe und nach einer Lösung suche. Eine schriftliche Stellungnahme lehnte er ab.

Haben Fußgänger durch die fehlende Brücke längere Wege?

Ja. Fußgänger können nicht den direkten Weg vom und zum Busbahnhof gehen, sondern müssen an der Straße außen herum laufen. "Und wenn sie nicht vorschriftsmäßig laufen, dann gehen Kinder immer wieder quer über die Straße. Das ist gefährlich", sagt der Oberbürgermeister.

Wie geht es nun weiter?