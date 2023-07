Mädchen-Rekord im Krankenhaus Mittweida: Zehn Mädchen in Folge geboren

Einen Baby-Boom der besonderen Art gab es in den vergangenen vier Tagen auf der Entbindungsstation des Krankenhauses Mittweida. Darunter war auch die kleine Mathea - die gleich nach der Geburt in ein spezielles Bettchen kam.

Mittweida. Und es ist ... ein Mädchen! Das hieß es auf der Entbindungsstation des Krankenhauses Mittweida in den vergangenen vier Tagen nicht nur drei oder vier Mal, sondern gleich zehn Mal hintereinander. Einen kleinen Baby-Boom der besonderen Art hat die Mittweidaer Frauenklinik in den ersten vier Julitagen erlebt, wie Sprecherin Ines Schreiber im Gespräch mit der "Freien Presse" schildert: Seit 1. Juli sind im Krankenhaus nur Mädchen zur Welt gekommen.

"Zehn Geburten innerhalb von vier Tagen hat es bestimmt schon einmal gegeben. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal zehn Mädchen hintereinander waren", sagt die Krankenhaussprecherin. Die Ärzte und Schwestern hätten alle Hände voll zu tun gehabt.

Kleine Mathea kam zu früh zur Welt

Unter den zehn Mädchen ist auch die kleine Mathea Timmel, die als Frühchen in der 35. Woche zur Welt kam. Üblicherweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. In diesem Fall sei es eine Einzelfallentscheidung des Oberarztes gewesen, das Baby im Krankenhaus Mittweida zur Welt kommen zu lassen und die Mutter nicht in ein anderes Klinikum zu verlegen, erzählt Ines Schreiber. "Es ist aber alles gut gegangen." Mathea kam in der Nacht zu Dienstag bei einer normalen Geburt zur Welt. Nun liege sie in einem speziellen Bettchen für Frühgeborene, erklärt Ines Schreiber.

Eltern kommen aus Mittweida und der Umgebung