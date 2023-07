Mann treibt im Freibad Mittweida bewusstlos im Wasser: Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Nachmittag landete ein Rettungshubschrauber im Freibad in Mittweida. Es war nicht der einzige Hubschraubereinsatz in Mittweida diese Woche.

Mittweida. Wegen eines Notfalls ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Rettungshubschrauber in Freibad in Mittweida gelandet. Der Hubschrauber war vom Notarzt, der alarmiert worden war, angefordert worden.

Wie Schwimmmeister René Fucik gegenüber der "Freien Presse" erklärte, habe ein Mann bewusstlos im Wasser des Schwimmbeckens getrieben. Gemeinsam mit Rettungsschwimmern sei der Mann aus dem Wasser geholt worden. Die Schwimmmeister und Rettungsschwimmer hätten Erste Hilfe geleistet. "Auch einige Badegäste haben mit geholfen, bis der Notarzt da war", so René Fucik. Der Mann sei dann mit dem Hubschrauber abtransportiert worden.

Das Freibad blieb während des Rettungseinsatzes geöffnet. Die Badegäste konnten, wie es heißt, im Bad bleiben. Allerdings durfte eine Weile niemand ins Wasser.

In dieser Woche war schon einmal ein Rettungshubschrauber in Mittweida im Einsatz. Am Montag unterstützten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr den Rettungsdienst und leisteten an der Lutherstraße Tragehilfe. Eine Person musste, wie die Wehr mitteilt, mithilfe der Drehleiter aus dem vierten Geschoss eines Hauses geholt werden. Da der Rettungshubschrauber, der die Person abtransportieren sollte, bei der Lutherstraße nicht landen konnte, war er bei der Feuerwache gelandet, heißt es vonseiten der Feuerwehr.