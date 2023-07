Mittweida: An der Rochlitzer Straße entsteht ein Stadtgarten

Die Brache an der Einkaufsmeile in der Innenstadt soll sich innerhalb von zwei Tagen in eine grüne Oase verwandeln. Menschen in Mittweida sind eingeladen, mit anzupacken.

Mittweida. Die Rochlitzer Straße ist in diesem Bereich fertig gebaut - aber auf der Brache neben der neu gepflasterten Treppe sprießen noch Disteln und anderes Unkraut aus der nackten Erde. Eine Mauer bröckelt vor sich hin. Ansehnlich ist die Brache gegenüber der Theaterstraße derzeit nicht. Das soll sich ändern. Nicht mit großen Baumaschinen oder langwierigen Plänen. Sondern einfach, indem Menschen, die Lust darauf haben, es gemeinsam anpacken. Ende dieser Woche soll auf der Fläche der zentrale Stadtgarten von Mittweida entstehen. Am Freitag von 12 bis 18 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr laden die Pioniere vom Summer of Pioneers die Mittweidaer ein, auf der Brache eine kleine Oase zu erschaffen. In dem künftigen Garten sind auch schon erste Veranstaltungen geplant. Bar und Beete: Wie der Stadtgarten aussehen soll