Mittweida: Katze ist neuer heimlicher Star des Museums "Alte Pfarrhäuser"

Fußgänger und Museumsbesucher sind bestimmt schon über sie gestolpert: Eine Katze scheint sich auf dem Gelände augenscheinlich wohl zu fühlen - und die Aufmerksamkeit zu genießen.

Mittweida.

Sie sorgt für einen besonders freundlichen Empfang am Museum "Alte Pfarrhäuser" in Mittweida: Eine Katze, die dort seit einigen Wochen offenbar ein neues Revier bezogen hat. Die weiß-gescheckte Katze sitzt gern am Eingangstor und holt sich bei Fußgängern oder Museumsbesuchern eine Streicheleinheit ab.