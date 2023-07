Mittweida: Mann würgt Supermarkt-Mitarbeiterin

Ein Ladendieb ist in einem Supermarkt in Mittweida rabiat geworden.

Mittweida. Eine Supermarktmitarbeiterin ist am Freitagvormittag von einem Mann verletzt worden, als dieser versuchte, Produkte aus dem Geschäft zu stehlen.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen 10.20 und 10.30 Uhr in einem Markt an der Altenburger Straße. Den Angaben zufolge hatte der 22 Jahre alte Täter versucht, diverse Lebensmittel im Wert von insgesamt etwa 10 Euro zu entwenden. Eine Mitarbeiterin (26) des Supermarktes bemerkte den Diebstahl und stellte sich im Bereich der Kassen dem Täter entgegen. Daraufhin schubste der Ladendieb die Mitarbeiterin zur Seite, würgte sie mit seinen Händen und flüchtete aus dem Markt, so die Polizei. Die Mitarbeiterin wurde dabei verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Ein 69-Jähriger war auf das Geschehen aufmerksam geworden. Der Mann konnte der Täter auf dem Parkplatz des Marktes überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei am Samstag mit.