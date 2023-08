Mittweidas Sommerloch: Warum tut sich hier seit Monaten nichts?

Es habe Komplikationen gegeben, erklärt die Sprecherin von Eins Energie, Cindy Haas gegenüber der "Freien Presse". Die Arbeiten hatten demnach im Mai begonnen. Ursprünglich sei geplant gewesen, die Bauarbeiten unterirdisch durchzuführen. Dafür sollte unter der Straße eine Bohrung stattfinden, um Rohre und Kabel für den Breitbandausbau im Boden zu verlegen. "In diesem speziellen Fall wurden Fremdmedien gefunden", so die Sprecherin, also Leitungen, die bereits im Boden verlegt waren, wie Gasleitungen. Ob es solche Leitungen gibt und wo diese sich befinden, sei erst bei Baubeginn feststellbar gewesen.

"Nicht in jedem Falle gibt es im Vorfeld genaue Pläne, in denen alle Fremdmedien exakt verzeichnet sind", erklärt Cindy Haas. Einige davon lägen schon viele Jahrzehnte unter der Erde. Deshalb musste umgeplant werden. Um keine unverhofften Schäden zu verursachen, sollte stattdessen oberirdisch gebaut werden, ergänzt Cindy Haas. Dafür müsste jedoch die Kreuzung Dreiwerdener Weg / Am Hain voll gesperrt werden. Und das ist scheinbar nicht so unkompliziert möglich.

Wie lang sollen die Bauarbeiten noch gehen?

"Für diese Vollsperrung muss es eine Umleitung geben und die muss die Verkehrsbehörde noch festlegen", so die Sprecherin. Eine entsprechende Anordnung der Behörde gebe es noch nicht. Die Arbeiten stocken weiter. Trotzdem stellt Cindy Haas ein Ende in Aussicht: "Die Arbeiten im Bereich Dreiwerdener Weg / Am Hain werden voraussichtlich Ende August oder Anfang September abgeschlossen sein."