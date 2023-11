Für nur 1 Euro: Deutsche Bahn verkauft 20.000-Quadratmeter-Grundstück in Mittweida

Zwei ehemalige Eisenbahnbrücken gehören zu dem Gelände, über das ein beliebter Rad- und Wanderweg in Mittweida führt. Nun wurde das Areal verkauft. Was bedeutet das für Outdoorsportler?

Wanderfreunde oder Radfahrer kennen die Strecke bestimmt: Zwischen Mittweida und Ringethal schlängelt sich ein Rad- und Wanderweg neben der Zschopau entlang. Der Zugang in Mittweida erfolgt über die Hainichener Straße oder den Gottesaubachweg an der Kläranlage vorbei. So gelangt man auf den idyllischen Weg, der auch über zwei Brücken führt....