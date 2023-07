Neue E-Ladesäule in Mittweida defekt: Woran lag's?

Seit Donnerstag geht die Schnellladesäule an der Chemnitzer Straße wieder. Einige Nutzer des Hyperchargers könnten jetzt noch eine Rechnung bekommen.

Mittweida. Drei Wochen nach dem Start war die neue E-Ladesäule schon wieder außer Betrieb. Ein großer Zettel hing an dem Gerät, der Nutzer darauf hinwies, dass sie ihre E-Autos aktuell nicht an diesem Hypercharger laden können. "Es gab einen Softwarefehler beim Hersteller Alpitronic", erklärt Volkmar Stockmann, der die Schnellladesäule an der Chemnitzer Straße Ecke Dreiwerdener Weg aufgestellt hatte.

Einen Monat lang habe der Hersteller nach dem Fehler gesucht - und sei nun fündig geworden. Am Mittwoch wurde der Fehler behoben. "Heute haben wir einen Probebetrieb gemacht und jetzt geht sie wieder", sagt Volkmar Stockmann. Einige Nutzer könnten jetzt noch Rechnungen fürs Aufladen bekommen: Wer an der defekten Säule sein Auto geladen hatte, hatte aufgrund des Softwarefehlers keine Rechnung erhalten. Die wurden jetzt mit dem Neustart aber noch abgerechnet.

Nachdem der große schwarze Kasten an der Chemnitzer Straße wochenlang Blicke auf sich gezogen hatte, war die Ladesäule am 1. Juni in Betrieb gegangen. "Es war ganz gut angelaufen", sagt Volkmar Stockmann. Pro Tag haben etwa zwei Personen ihre E-Autos an der Säule geladen. Ein Ladevorgang dauert an der Schnellladesäule 30 bis 60 Minuten.

Künftig soll die Säule auch nachts zu sehen sein: "Sie bekommt noch eine andere Farbgestaltung, sodass sie nachts leuchtet, wenn sie angestrahlt wird", erklärt der Besitzer der Säule. Zudem soll noch ein Dach über dem Hypercharger errichtet werden.

