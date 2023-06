Neue Feriencoupons in Mittweida: So sparen Schüler im Sommer Geld

Zum ersten Mal gibt es in Mittweida dieses Jahr Feriencoupons zum Start in die Sommerferien. Die "Freie Presse" erklärt, wie man die Coupons nutzt und wo man sie einsetzen kann.

Mittweida. Coupons abreißen, an der Kasse abgeben und ab ins Freibad ohne Geld ausgeben zu müssen - insgesamt vier Mal können alle, die in Mittweida zur Schule gehen, diesen Sommer kostenfrei ins Freibad. Erstmals verteilt die Stadt dieses Jahr Feriencoupons an alle Schülerinnen und Schüler.

Wo bekommt man die Feriencoupons?

Die Coupons erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die in Mittweida in die Grundschule, die Oberschule und ins Gymnasium gehen zusammen mit ihrem Zeugnis am letzten Schultag vor den Sommerferien. Das kündigte der Beigeordnete im Rathaus, Holger Müller an. Die Coupons seien ein fester Bogen aus Pappe. Die Gutscheine zum einfachen Herauslösen vorgestanzt.

Das Rabatt-System ist an sich nicht neu. Bislang konnten Kinder und Jugendliche sich einen Ferienpass abholen. Das war eine Art kleiner Ausweis. Dafür musste eine Schutzgebühr von 1 Euro gezahlt werden. Wenn der Pass vorgezeigt wurde, gab es Rabatte und Vergünstigungen. "Das war aber irgendwie alles sehr umständlich. Wir haben uns während der Corona-Zeit überlegt, was wir stattdessen machen könnten und haben das Coupon-System entwickelt", so Holger Müller. Er freue sich, dass auch einige Händler in der Stadt mitmachen und Preisnachlässe für gewähren.

Wo kann man mit den Feriencoupons sparen?

Insgesamt erhalten die Schülerinnen und Schüler zwölf Coupons.

Vier kostenfreie ermäßigte Tageskarten für das Freibad in Mittweida

Ein Mal kostenfreier Eintritt ins Museum Alte Pfarrhäuser in Mittweida in der Zeit von Dienstag bis Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr

Eine kostenfreie Fahrt mit einem Schiff auf der Talsperre Kriebstein

1 Euro Rabatt auf ein Ticket im Kino Filmbühne Mittweida

Ein Mal 10 Prozent Nachlass auf eine einfache Eintrittskarte in den Sonnenlandpark Lichtenau

Ein Mal 0,30 Euro Rabatt auf eine Kugel Eis im Eiscafé Venezia in Mittweida

Ein Mal 10 Prozent Nachlass auf die Kanuvermietung beim Abenteuercamp in Lauenhain

Ein Sommerticket für für Fitness bei ProAgil für 39,90 statt 180 Euro (10 Mal Fitness inklusive Einweisung)

Ein Mal 10 Prozent Rabatt auf Schreibwaren bei Dierbooks

Sämtliche Gutscheine sind nicht als Bargeld auszahlbar. Die Gutscheine sind vom 8. Juli bis zum 20. August 2023 gültig.