Reaktion auf Nazi-Vorfall: Was der Rektor der Hochschule Mittweida richtig gemacht hat

Weil ein Mitarbeiter der Hochschule anscheinend bei einer Nazi-Party in Döbeln mitgefeiert hat, wurde er von seiner Arbeit freigestellt und Rektor Volker Tolkmitt verspricht lückenlose Aufklärung. Warum sich an seinem Agieren so manche in Sachsen ein Beispiel nehmen können.

Er hätte auch versuchen können, den Vorfall so lange es geht unter der Decke zu halten. Hat er aber nicht. Der Rektor der Hochschule Mittweida, Volker Tolkmitt, hat unverzüglich reagiert und so viel Transparenz wie ihm möglich war, gezeigt.

Einen Tag nach Himmelfahrt hatten sich in Gärtitz einige Männer zum Biertrinken in einem Garten getroffen. An einem Unterstand, vor dem sie dabei saßen, hingen zwei große Flagge, eine mit einem Hakenkreuz darauf, die andere mit dem Reichsadler. Eine Frau filmte die Szene und die Männer und stellte das Video ins Internet. Auf diesem Video ist ein Mitarbeiter der Mittweidaer Hochschule anscheinend deutlich zu erkennen. Rektor Volker Tolkmitt hat kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls Konsequenzen gezogen und den Mann von seiner Arbeit freigestellt, bis die Sache auch von Polizei und Staatsschutz aufgeklärt ist. Das war richtig. Jemand, der rechtsextremes Gedankengut teilt und das auch offen zur Schau stellt, verstößt nicht nur gegen Recht und Gesetz, sondern auch gegen die Grundwerte, auf denen unser gesellschaftliches Zusammenleben beruht. An einer Hochschule hat so jemand nichts zu suchen - auch dann nicht, wenn er seine Gesinnung an seinem Arbeitsplatz nie offen gezeigt haben sollte.

Aber Rektor Volker Tolkmitt hat noch mehr richtig gemacht. In einer E-Mail, die er an alle Angehörigen der Hochschule Mittweida - also auch an jeden einzelnen Studierenden - geschickt hat, machte er die Sache öffentlich, erklärte, ordnete ein. Allerdings hat er es nicht bis zum Schluss mit aller Konsequenz durchgezogen. Denn dass es sich bei dem Vorfall, an dem der Mitarbeiter beteiligt war, um die Nazi-Party in Döbeln handelte, schrieb er in der E-Mail nicht. Entsprechende Gerüchte, die schnell entstanden, bestätigte die Hochschulleitung erst auf Nachfrage. Das war nicht ganz geschickt.

Eine bessere Figur machte er am Folgetag. Am Freitag veröffentlichte der Rektor einen Film, in dem er auf die Werte der Hochschule verwies, bei Instagram und Facebook und erreichte so etliche Menschen auf direktem Weg. Er nahm das Heft des Handelns wieder in die Hand - und hat so die Chance eröffnet, den Imageschaden für die Hochschule, der durch die Sache zweifelsohne entstanden ist, so gering wie möglich zu halten.

Am Agieren des Rektors in dieser Krisensituation sollten sich andere Amts- und Würdenträger in Sachsen ein Beispiel nehmen. Denn viel zu oft werden Probleme im Freistaat eher totgeschwiegen anstatt offen angesprochen - vor allem, wenn es um Rechtsextremismus im Land geht.