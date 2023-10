Romandebüt: Tamara Huhle über den harten Weg einer Ostdeutschen im Westen Anfang der 90er

Die 17 Kapitel beschreiben vordergründig Alltagsszenen, die Ich-Erzählerin schildert das Geschehen und lässt an ihren Gedanken teilhaben, sodass beim Lesen schnell eine besondere Nähe zur Protagonistin entsteht. Insgesamt ist der Roman ein Stück weit aber auch Analyse des Lebensgefühls einer Generation, die mit großen Zielen und Träumen in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung die ostdeutsche Heimat verließ, sich im Westen mit Fleiß und Engagement ein Leben aufbauen wollte und dabei immer wieder gegen Mauern gerannt ist und so manche Enttäuschung erlebt hat.

Der Roman beschreibt ein Jahr in Anna Karenis Leben, etwa zwei Jahre, nachdem die Familie nach Stuttgart gegangen war. Die Werbeagentur entwickelt sich gut, immer mehr Aufträge gehen ein und das Unternehmen soll wachsen. Dafür braucht Anna Kareni einen Kredit, doch sie merkt schnell, dass es gar nicht so einfach ist, als junge Geschäftsfrau an das benötigte Geld von der Bank zu kommen. Und immer wieder, mal unterschwellig, mal ganz offen, sind da diese Vorurteile gegen die Menschen aus der DDR. Besonders schmerzhaft spürt Anne Kareni das, als ihre Zwillinge in der Schule wegen ihrer Herkunft von einem Lehrer schikaniert werden. Und kurz vor Weihnachten kommt es in ihrem Leben dann noch zu einer drastischen Wendung, die die Mittdreißigerin regelrecht aufwühlt.

Der Roman "Die Igelkämpferin" beschreibt, wie Anna Kareni sich kurz nach der Wiedervereinigung in den Alt-Bundesländern mit patriarchalischen Strukturen, Vorurteilen und Klischees gegenüber "den Ossis" stellt. Und wie sie gleichzeitig den Herausforderungen als vollzeitarbeitende Mutter trotz und es dabei schafft, ihre Werbeagentur zu einem erfolgreichen Unternehmen aufzubauen. Geschrieben hat das Buch die ehemalige Mittweidaer Professorin Tamara Huhle, die selbst in den 90ern mit ihrer Familie nach Stuttgart ging und dort eine Werbeagentur gründete. Der Roman trägt autobiografische Züge, ist aber keine Autobiografie , sagt Tamara Huhle, die heute in Schönborn-Dreiwerden lebt.

Als sie mit ihrem kaputten Auto in der Werkstatt steht, wird es ziemlich übel. "Das kann vielleicht teuer werden, da fragen Sie doch lieber erstmal Ihren Mann", sagt der Werkstattmeister zu Anna Kareni, die in den frühen 90er-Jahren mit ihrer Familie von Chemnitz nach Stuttgart gezogen ist und sich dort mit einer Marketingagentur selbstständig gemacht hat. In dem Moment reicht es ihr und der Mittdreißigerin platzt der Kragen: "Ich frage meinen Mann nicht! Ich frage Sie und das ist mein Wagen, nicht der meines Mannes!", entgegnet sie. Nur eine von vielen Szenen, die zeigen, mit welchen Widrigkeiten die junge selbstbewusste Frau aus dem Osten kurz nach der Wiedervereinigung im Westen zu kämpfen hatte. Aber wohl eine der deutlichsten im gesamten Buch.

Freie Presse: Wie viel Autobiografisches steckt in Anna, der Hauptfigur Ihres Romans?

Tamara Huhle: Meine literarische Hauptfigur Anna wächst in der DDR auf, studiert dort und wird in der BRD eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Das haben wir gemeinsam. Unsere Biographien ähneln sich in der Gnade der späten Geburt, im eigenen Wertesystem und im Wandel der realen Zeiten der Nachwende. Anna hat autobiographische Züge von mir, aber das Buch ist keine Autobiographie, alle Charaktere und Situationen sind fiktiv angelegt. Anna ist mir eine liebgewordene literarische Freundin, mit der ich viele Dialoge geführt habe.

Freie Presse: Die Ich-Erzählerin heißt Anna Kareni - die Anlehnung zu Tolstois Anna Karenina ist doch gewiss kein Zufall. Warum?

Tamara Huhle: In allen Gesellschaften haben starke Frauen Herausforderungen erfahren. Anders als Anna Karenina in dem berühmten Roman von Tolstoi geht meine Hauptfigur Anna nicht an der Gesellschaft kaputt, sie wächst in und an ihren Herausforderungen.

Freie Presse: Die Figur Ihres Romans muss sich nicht nur gegen patriarchalische Strukturen in Gesellschaft und Wirtschaft durchsetzen, sondern kämpft auch gegen Klischees und Vorurteile gegenüber Menschen aus der ehemaligen DDR. Würde es Anna, wenn sie heute von Chemnitz nach Stuttgart ziehen würde, heute auch noch so gehen?

Tamara Huhle: Nicht nur in Stuttgart, auch in Chemnitz treffe ich heute noch auf Mitmenschen, die ihre Mitbürger in Ossi und Wessi einteilen. Ich denke, erst unsere Kindeskinder werden diese Sicht überwinden. Ich bin jedoch optimistisch, dass in naher Zukunft die Leistung und nicht die Herkunft zählen wird. Ich bin jedoch ein ungeduldiger Mensch und hätte gehofft, dass dieser Prozess viel schneller vorangeht. Auch in Mittweida hat mir mal jemand gesagt: 'Na ja, so sind halt die Leute hier im Osten, nur meckern!' Er war der Meinung, ich sei eine waschechte Schwäbin. Auf der anderen Seite hörte ich: 'Gott sein dank sind sie auch aus Sachsen, ich dachte schon, sie sind ein Wessi!'. Ich nehme das mit Humor und sage immer: 'Ich bin ein Wossi!'

Freie Presse: Gleichzeitig gibt sich Anna viel Mühe, für ihre Familie und ihre drei Kinder da zu sein. Es scheint, als war es Ihnen besonders wichtig, die Herausforderungen, vor denen arbeitende Mütter stehen, im Buch zu thematisieren. Warum?

Tamara Huhle: Ich war immer berufstätige Mutter, meine Töchter sind es auch und viel junge Frauen, die ich kenne, ebenfalls. Es sind nicht die Quoten, die Frauen nach vorn bringen. Es ist deren Leistung, in Familie und Beruf gleichzeitig bestehen zu können. Und da gibt es zum einen den Kampf mit dem schlechten Gewissen, als Mutter nicht zu genügen und zum anderen die fehlende Anerkennung der Gesellschaft, in der man Kindern die bestmöglichen Entwicklungschancen geben müsste und somit vor allem die Mütter fördert. Mütter sind super strukturiert und nicht trotz, sondern wegen ihrer Kinder so erfolgreich. Gute Bildung und beste Kinderbetreuung wären für sie ein wichtiger Schritt nach vorn. Da gibt es mir zu wenig Entwicklung in der gesamten Republik. Auch sind mir die Männer sehr wichtig, aber anders. Neben meinem Mann, für den Familie und Haushalt immer ein Thema waren, gibt es wirklich tolle Männer, die Frauen in Beruf und Partnerschaft anerkennen. Aber es existieren beruflich noch zu viele feste Männernetzwerke, in denen Frauen kein Raum gelassen wird und die ihre Politik abends beim gemeinsamen Treffen machen. Das muss nicht sein! Wenn ich es anspreche, dann höre ich viel zu oft: 'Na ja, die Frauen wollen ja nicht in Führungspositionen!' Das macht mich richtig wütend - dazu muss ich nicht nach Baden-Württemberg gehen, das kann ich auch in Sachsen und noch heute erleben. So etwas arbeite ich eben literarisch auf.

Freie Presse: Wird es weitere Geschichten von Anna und ihrer Familie geben?

Tamara Huhle: Ja, der zweite Roman hat schon 60 Seiten und wird sich wieder mit Annas Herkunft, ihrer Partnerschaft und ihrer Rolle als Unternehmerin eines mittelständischen Unternehmens in der Zeit der Börsengänge Ender der 90er beschäftigen. Auch der dritte Roman nimmt in seiner Geschichte schon Gestalt an, da wird Anna einen völlig neuen Lebensabschnitt beginnen und nach Sachsen zurückkehren.

Das Buch: "Die Igelkämpferin" von Tamara Huhle; erschienen im THK Verlag; 251 Seiten; ISBN: 978 3 945068 99 1; Preis: 14,90 Euro.