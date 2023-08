Schoss ein Mann aus Mittweida auf seine Ex-Freundin?

Wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung musste sich ein 26-Jähriger aus Mittweida am Landgericht Chemnitz verantworten. Hatte er es auch auf das Geld seiner Ex-Freundin abgesehen?

Mittweida. Eine Frau kommt mit Rippenfraktur und Rippenprellung ins Krankenhaus Mittweida - und sagt, die Verletzungen kämen von einem Fahrradsturz. Nicht mal eine Woche später kommt sie wieder mit einer Kopfverletzung. Da sei sie ihr bei der Montage eines Schranks auf den Kopf gefallen. Zum dritten Mal kommt sie zwei Wochen später ins Krankenhaus, diesmal mit Blutergüssen und Blessuren am ganzen Körper und im Gesicht. Auch hier behauptet sie zunächst, es sei ein Unfall gewesen. In der Klinik glaubt ihr die Krankenschwester nicht, dass es sich um einen Unfall handelt. Vor allem zwei tiefe Wunden der verletzten Frau sind auffällig.

Das Krankenhaus kontaktiert die Polizei. Im Gespräch mit den Beamten gibt die Mittweidaerin letztendlich an, dass sie regelmäßig von ihrem Freund geschlagen, beleidigt und schließlich sogar zweimal mit einer Luftdruckpistole angeschossen wurde.

Ihr damaliger Freund musste sich am Donnerstag deshalb wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Es ist der zweite Tag in einem Prozess, in dem es am ersten Tag um einen mutmaßlichen Raub mit vorgehaltener Pistole ging.

Mann soll sich auch das Geld seiner Ex-Freundin unter den Nagel gerissen haben

Eingeschüchtert habe die Frau gewirkt, erinnert sich eine Polizistin, die am Donnerstag vor Gericht aussagte. Sie hatte im Krankenhaus mit der Verletzten gesprochen und Fotos für das rechtsmedizinische Gutachten gemacht. Ihr gegenüber habe die Verletzte angegeben, dass sie ein bis zweimal die Woche von ihrem damaligen Partner geschlagen geworden sei. Außerdem habe er sie beleidigt, immer dann, wenn sie in seinen Augen etwas falsch gemacht hätte. Die Verletzte hatte zudem angegeben, dass ihr Ex-Freund eine Luftdruckpistole besaß, mit der er zweimal auf sie geschossen habe. Sie sei nicht zum ersten Mal wegen ihrem Ex-Freund im Krankenhaus, habe ihr die Verletzte gesagt, so die Polizistin.

Und ein weiteres Problem der Frau mit ihrem damaligen Partner wurde deutlich, erinnert sich die Polizistin: Der Mann habe über das Geld seiner Ex-Freundin verfügt und sich ihren Lebensunterhalt unter den Nagel gerissen. Insgesamt habe er sich so um 2800 Euro bereichert.

Angeklagter wuchs im Heim auf

Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten wurde eine Luftdruckpistole samt Munition gefunden. Diese wurde sichergestellt und beschlagnahmt.

Vor Gericht wurde deutlich, dass der Angeklagte unter schwierigen Lebensumständen aufgewachsen war. Er sei bei seinen Großeltern aufgewachsen und mit zehn Jahren das erste Mal ins Heim gekommen, schilderte er beim Prozess. Einen Schulabschluss habe er nicht gemacht, allerdings eine verkürzte Ausbildung im Garten- und Landschaftsbauer. In diesem Bereich hatte er sich anschließend selbständig gemacht.

Am dritten Verhandlungstermin am Donnerstag kommende Woche soll die damalige Freundin des Angeklagten aussagen.