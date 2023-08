Schwarze Boxen am Bahnhof Mittweida: Was ist das?

Seit ein paar Tagen stehen augenscheinlich abschließbare Kästen am Bahnhofsgebäude in Mittweida. Die "Freie Presse" hat machgehakt, was das für Kästen sind und wer sie künftig nutzen kann.

Mittweida. Bahnreisenden fallen die Boxen ins Auge: Seit mehreren Tagen stehen vor der Haupteingangstür des Mittweidaer Bahnhofes zwei schwarze, abschließbare Kästen mit vier Fächern. Einer ist noch in Folie eingepackt. Auf Nachfrage der "Freien Presse" ist von der Stadtverwaltung zu erfahren, wofür die Boxen sind.

Erste E-Bike-Ladesäulen in Mittweida

Bei den Boxen handelt es sich um E-Bike-Ladestationen, erklärt Holger Müller, Beigeordneter in der Stadtverwaltung Mittweida. Die vier Ladesäulen bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes und der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes, erklärte er. Dafür war die Stadt verantwortlich.

Offenbar handelt es sich um die ersten öffentlichen Ladestationen für E-Bikes in der Stadt. "Mir ist nicht bekannt, dass es noch andere Ladestationen in Mittweida gibt", erklärt Detlef Klauke, ehemaliger Inhaber des Radmarktes in Mittweida. "Ich kenne hier nur Ladestationen für E-Autos." Derzeit hilft er immer wieder in seinem einstigen Rad-Geschäft mit aus und weiß deshalb: "E-Bikes werden in Mittweida immer mehr nachgefragt." Derzeit halte es sich noch die Wage, etwa die Hälfte der Kunden komme wegen E-Bikes, die andere Hälfte wegen herkömmlicher Fahrräder ins Geschäft, schätzt er.

Wann können die E-Bike-Ladestationen am Bahnhof genutzt werden?

"In den nächsten Tagen sollen die Ladestationen fertiggestellt werden", erklärt Holger Müller. "Allerdings müssen diese auch noch abgenommen und der Betrieb organisiert werden." Ob das bis zur Eröffnung des Bahnhofsvorplatzes kommenden Donnerstag der Fall sein wird, stehe noch nicht fest. Es könnten auch noch zwei bis vier Wochen vergehen, bis am Bahnhof Mittweida das erste E-Bike geladen werden kann, so Holger Müller.

Wie funktionieren die E-Bike-Ladestationen?

Die zwei Ladestationen am Bahnhof bestehen aus je zwei Schließfächern und zwei Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Die Akkus werden in den Schließfächern geladen. Das passende Ladegerät müssen die Radfahrer selbst mitbringen, erklärt Holger Müller. Mit dem Ladegerät können die Biker den Akku im Schließfach in die Steckdose anschließen. Während des Ladevorgangs kann das Fach wie ein klassisches Münzschließfach verschlossen werden. Ob für das Aufladen der Akkus künftig eine Gebühr erhoben werde, stehe noch nicht fest, so Holger Müller. (mit sane)