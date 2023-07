Shoppen am Sonntag? In Mittweida ist das an diesen Tagen möglich

Damit es sich für die Händler lohnt, werden die verkaufsoffenen Sonntage in Mittweida mit zwei großen Veranstaltungen verknüpft.

Mittweida. Unter der Woche bis abends auf Arbeit und am Samstag wenig Zeit? In Mittweida gibt es dieses Jahr zwei Wochenenden, an denen man auch am Sonntag bummeln gehen kann. Die verkaufsoffenen Sonntage werden wieder an zwei große Veranstaltungen geknüpft, bei denen in der Innenstadt jedes Jahr viel Trubel herrscht.

An diesen Sonntagen öffnen die Geschäfte

20. August: Am dritten Wochenende im August wird in Mittweida - es ist schon Tradition - wieder das Altstadtfest gefeiert. Am Festsonntag dürfen auch Einzelhändler ihre Läden öffnen.

10. Dezember: Glühwein, Roster, gebrannte Mandelt - am zweiten Adventswochenende ist in der Mittweidaer Innenstadt beim Weihnachtsmarkt (7. bis 10. Dezember) immer viel los. Damit davon auch die Händler der Innenstadt profitieren, wird der zweite Adventssonntag wieder verkaufsoffen sein.

Gesetz regelt Öffnungszeiten

Das sächsische Ladenöffnungsgesetz erlaubt insgesamt bis zu vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr, wenn ein besonderer Anlass dazu vorliegt. Am Donnerstag haben die Mitglieder des Stadtrates entschieden, an welchen Tagen in Mittweida sonntags die Läden geöffnet haben dürfen.