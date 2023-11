Sperrung: Deshalb ist die Hainichener Straße in Mittweida bis Ende Dezember dicht

Seit dieser Woche ist der Abschnitt der Straße in Mittweida zwischen dem Kreisverkehr und der Robert-Koch-Straße gesperrt. Autofahrer müssen einen Umweg fahren.

Mittweida. Am oberen Kreisverkehr in Mittweida kommt es seit dieser Woche zu Einschränkungen für Autofahrer. Die Hainichener Straße ist auf dem Stück bis zur Kreuzung mit der Robert-Koch-Straße vom nicht mehr komplett befahrbar. Und das bleibt noch eine ganze Weile so.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informiert, wird an der Straße eine Zufahrt für die neue Rettungswache am Krankenhaus gebaut. Die alte Rettungswache, die derzeit noch in Betrieb ist und vom Deutschen Roten Kreuz genutzt wird, besteht seit 2001 und hat vier Stellplätze für Rettungswagen. Laut Florian Claus, Geschäftsführer des Mittweidaer Krankenhauses, haben sich auch die Anforderungen an den Rettungsdienst aber inzwischen vergrößert. "Die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes steigen", sagt er. Diese Faktoren führten dazu, dass ein neues und größeres Gebäude an der Ecke Hainichener Straße/Robert-Koch-Straße geplant wurde. Darüber hinaus soll während der nun stattfindenden Bauarbeiten auch die Bushaltestelle verlegt werden, heißt es von der Straßenbaubehörde.

Die Bauarbeiten werden, so heißt es, insgesamt einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach derzeitigem Planungsstand ist die Hainichener Straße auf dem betroffenen Abschnitt bis 22. Dezember gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Stadtring.