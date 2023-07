Spielplatz in Mittweida mit Hakenkreuz beschmiert

Mittweida.

Nachdem am Mittwochvormittag auf dem Spielplatz an der Heinrich-Heine-Straße in Mittweida Schmierereien entdeckt wurden, ermittelt nun die Polizei. Bislang unbekannte Täter haben auf einem Spielgerät auf dem Gelände ein etwa 1,5 Meter großes Hakenkreuz angebracht. Darüber informiert die Polizei am Mittwochmittag. "Zudem wurde eine rechtsmotivierte Parole auf eine Bank geschmiert", heißt es weiter.