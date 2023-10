Sport für alle: Wie Jens Sarnes in Mittweida Barrieren durchbricht

Basketball, Fitness oder Fußball - Jens Sarnes bietet ein breites Trainingsspektrum in Mittweida an. Die Teilnehmer schätzen seine lockere Art. Er hofft, dass der Sport dazu beiträgt, ihr Leben zu verändern.

Mittweida. "So einen Trainer findet man nicht oft, mit dem man auch mal einen Spaß machen kann", sagt Joen-Paul Ehrentraut aus Mittweida. Der 21-Jährige kommt seit vier Jahren zum Training von Sportkoordinator Jens Sarnes. Der 57-Jährige schafft in Mittweida ein Trainingsangebot für junge Menschen, die nicht in einen Sportverein eintreten würden, weil die Hemmschwelle dafür dazu zu groß ist oder deren Familien die finanziellen Mittel dafür nicht aufbringen können.

Joen-Paul Ehrentraut ist früher jeden Tag beim Training gewesen, sagt er. "Hier treffe ich Freunde und es macht Spaß, zu trainieren." Seit er eine Ausbildung im Metallbau macht, komme er immer dann, wenn es passt. So wie diesen Donnerstag zum Basketballtraining. Da ist er der Älteste zwischen den anderen sieben Spielern, die sich in der Turnhalle des Gymnasiums aufwärmen, dribbeln, sich die Bälle zupassen und Körbe machen.

Mehr als nur Sporttraining in Mittweida

So eine Trainingsstunde ist schnell um, sagt Jens Sarnes. Und die Hallenplätze in Mittweida seien begehrt. Er habe gerade noch so Lücken in den Belegungsplänen gefunden. Von 15 bis 16 Uhr findet montags und mittwochs Fitnesstraining statt, dienstags Fußball, und donnerstags Basketball. "Im Monat gibt es 100 bis 120 Teilnahmen", erklärt Jens Sarnes, rein rechnerisch kommen also etwa sieben Personen pro Trainingseinheit. Sie sind zwischen neun und 12 Jahren alt. Neben den regelmäßigen Terminen während des Schulbetriebes gibt es spezielle Ferienprogramme, die zusammen mit dem Freizeitzentrum Mittweida gestaltet werden. Dann geht es auch mal zum Gokart-Fahren oder ins Jumphouse. Im Sommer ist das Sportcamp in der Jugendherberge Falkenhain ein Highlight. Dort werden eine Woche lang Flöße gebaut, es geht zum Klettern oder Stand-Up-Paddling.

Sport als sinnvolle Freizeitbeschäftigung in Mittweida

Finanziert wird die Arbeit von Jens Sarnes über den Europäischen Sozialfonds, immer wieder für ein Jahr. Seit Mai 2018 geht das so. Das sitze ihm immer ein bisschen im Nacken, schildert der Trainer. Dabei sind die Angebote wichtig für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Denn die Teilnahme ist für sie kostenfrei. Und das ist Kern des Programms. Bei Jens Sarnes ist es egal, wie sportlich jemand ist. Er ist froh über jeden oder jede, der oder die sich gerne bewegen möchte, statt vorm Bildschirm zu sitzen oder in der Freizeit "draußen herumzulungern", wie er sagt.

Teilnehmer lernen, Emotionen und Aggressionen zu regulieren

Dabei bekomme er auch mit, welches Päckchen manche der Teilnehmer zu tragen haben. "Da sind schon auch schwere Schicksale dabei." Was er erfährt, ist immer vertraulich und er kann nicht darüber sprechen. Aber er hofft, dass er die jungen Menschen auch über das sportliche Training hinaus zu einem strukturierten Leben animieren kann. "Ich sage immer: Ihr sollt erst die Schulaufgaben machen oder die Arbeiten vorbereiten, dann könnt ihr zum Training kommen." Zugleich könne der Sport das Selbstwertgefühl von den Teilnehmern stärken. Und sie könnten lernen, ihre Emotionen oder Aggressivität zu regulieren. Das zeige sich manchmal auch beim Fußballtraining. Wenn jemand gefoult wird, können die Emotionen schon mal hochkochen. Dann greift Jens Sarnes ein, erklärt, dass das alles nur ein Spiel ist und kein Grund, handgreiflich zu werden. "Man erreicht natürlich nicht alle", ist sich Jens Sarnes bewusst. "Wer an Drogen hängt, den erreicht man mit einem Sporttraining nicht."

Sportkoordinator hofft auf Verlängerung des Programms

Man merkt, wie sehr ihm die jungen Menschen am Herzen liegen. Ob er ein Vorbild ist für sie? Jens Sarnes wird verlegen. Er weiß nicht, ob er sich so bezeichnen würde. "In manchen Dingen vielleicht." Der 57-Jährige ist neben seiner Vollzeittätigkeit als Sportkoordinator in Mittweida auch ehrenamtlicher Trainer im Sächsischen Kanusportverein Mittweida. Er hat selber drei Kinder und lebt in Rossau. Seine aktuelle Stelle ist bis 30. Juni 2024 sicher. Er hofft, dass sie wieder verlängert wird. Beantragt sei das schon.