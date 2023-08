Trotz Baustelle: Nagelstudio macht an der Rochlitzer Straße in Mittweida auf

Auch wenn vor ihrer Ladentür derzeit Bauarbeiten herrschen, hat sich ein Ehepaar dafür entschieden, an der Rochlitzer Straße ein Geschäft aufzumachen. Zu den Kunden zählen nicht nur Frauen, sagen sie.

Mittweida. Sie lassen sich von der Baustelle nicht einschüchtern: Am 1. August hat in der Rochlitzer Straße 78 in Mittweida ein Nagelstudio aufgemacht. Thi Loan Tran (33) und ihr Ehemann Dinh Duan Vo (32) stammen ursprünglich aus Vietnam, haben vier Jahre in Hainichen gelebt und sind jetzt für die Gründung ihres Geschäfts "Mia Nails" nach Mittweida gezogen.

Wer arbeitet in dem neuen Nagelstudio?

Thi Loan Tran hat in Vietnam Nagelkünstlerin gelernt und diesen Beruf bereits in einem Nagelstudio in Chemnitz ausgeführt. Ihr Mann Dinh Duan Vo, arbeitet hauptberuflich in der Pflege. Im Nagelstudio seiner Frau kümmert er sich um Organisatorisches und Werbung, um ihr für die Nagelpflege den Rücken freizuhalten, erklärt er im Gespräch mit der "Freien Presse". Außerdem arbeiten in dem Geschäft bisher zwei Angestellte. Im Nagelstudio werden sowohl Maniküre, also die Behandlung von Fingernägeln, als auch Pediküre zur Pflege der Füße, angeboten.

Trotz Baustelle: Rochlitzer Straße bietet auch Vorteile

In Mittweida lebt das Ehepaar erst seit einer Woche und ist extra hergezogen, um an der Rochlitzer Straße ein eigenes Nagelstudio aufzumachen. Für den Standort haben sie sich - trotz der Baustelle direkt vor der Ladentür - bewusst entschieden: "Die Straße ist schön lang, es gibt viele Fußgänger und auch viele Studenten, die vorbeikommen", erklärt das Ehepaar. Dafür nehmen sie auch die Bauarbeiten in Kauf. Einziger Nachteil, so Dinh Duan Vo: Dass es für die Kunden derzeit keine direkten Parkplätze vor Ort gibt. Ansonsten störe sie die Baustelle nicht. Der Fußweg direkt vor dem Geschäft bleibt weiterhin frei zugänglich.

Erste Kunden waren am Eröffnungstag am Dienstag bereits zur Nagelpflege da. Dinh Duan Vo empfiehlt, vor der Behandlung einen Termin zu reservieren. Es sei aber auch möglich, spontan vorbeizukommen. Und nicht nur Frauen besuchen das neue Nagelstudio, erklärt Dinh Duan Vo. Sondern es kämen durchaus auch Männer - vor allem zur Pediküre.

Zum Spezial: Baustelle auf der Rochlitzer Straße