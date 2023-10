Und Action! Warum das Dorf Ringethal ins Fernsehen kommt

Drei Tage straffes Programm liegen vor den Ringethalern - denn das Dorf kommt ins Fernsehen. An diesem Wochenende ist ein TV-Team mit Redakteuren, Kamera- und Tonleuten in Ringethal unterwegs und dreht verschiedene Szenen aus dem Leben der Ringethaler. Dabei stehen vor allem die Vereine im Mittelpunkt des Geschehens.

"Bei uns ist durch die Vereine immer viel los, deshalb haben wir uns beim MDR für die Sendung 'Unser Dorf hat Wochenende' angemeldet. Ein Bekannter von mir hatte schon vor Monaten den Kontakt zum Fernsehen aufgenommen und es hat geklappt", sagt Rüdiger Drechsler vom Heimatverein, der alles mit organisiert hat. Benno Fischer, Ortsvorsteher von Ringethal, freut sich, dass der Ort ins Fernsehen kommt. "Und es ist schön, dass wir zeigen können, wie aktiv unser Vereinsleben ist", sagt er.

Dreharbeiten bei Vereinen

Vor wenigen Tagen war das MDR-Team schon einmal in dem kleinen Dorf an der Zschopau, um alles vorzubesprechen. "Ich habe sie zwei Stunden durch Ringethal geführt, dem Team alles gezeigt und danach saßen wir noch mit den Vereinen zusammen und haben besprochen, was wo gedreht wird", sagt Rüdiger Drechsler. Nun ist von Freitag bis Sonntag der Drehplan dicht getaktet. Aufnahmen werden unter anderem im Baumpark gemacht, das Schloss soll in der Sendung eine Rolle spielen und auch rund um den Inselteich sind Dreharbeiten geplant. "Die Zschopausportfischer werden beispielsweise am Samstag gegen 9 Uhr Forellen räuchern", sagt Rüdiger Drechsler.