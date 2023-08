Hüpfen, Eis und Hitze: Das war beim Inselteichfest in Ringethal am Samstag los

Drückend warm war es am Samstag beim Inselteichfest in Ringethal 2023. Auch wenn nicht ganz so viele Besucher da waren, wie im vergangenen Jahr: Fest-Gäste kamen auch aus umliegenden Orten, um Hüpfburgen und Helene-Fischer-Double zu erleben. Die "Freie Presse" zeigt viele Bilder vom Samstag.

Ringethal. Sie tanzte auf den Bierbänken, mit dem Publikum, vor der Bühne: Helene-Fischer-Double Josie aus Berlin. Mit Songs wie "Ich will immer wieder ... dieses Fieber spür'n" und dem obligatorischen Abschluss "Atemlos" sorgte die Berlinerin dafür, dass die Besucher auf den vollbesetzten Bänken vor der kleinen Bühne mit klatschten und die Handys zum Filmen zückten. Bei schwülem Wetter waren die meisten Festbesucher froh, irgendwo ein schattiges Plätzchen zu ergattern. Den Zschopausportfischern schien die Hitze nicht ganz so viel auszumachen: Schräg gegenüber der kleinen Bühne qualmte es aus den Räucheröfen am Inselteich - zusätzlich zu den schwülen 28 Grad, die draußen herrschten. Die Fischer hatten drei mobile Geräte aufgestellt und räucherten am Samstagnachmittag 100 Forellen drin. Wie die Hobbyangler das bei der Hitze aushielten? "Ach, wir hatten schon heißere Inselteichfeste", erinnern sich Frank Specht und Armin Krieche. Eiscreme bot da vielen Besuchern eine willkommene Abkühlung. Im Wagen von Rico Klatt gab es auch exotische Sorten wie Rhabarber oder Schmand-Mohn. Das ließen sich auch Stephanie und Johannes Näher mit ihren Kindern Emil und Frieda schmecken. "Wir sind wegen der Hüpfburgen gekommen", sagen sie. Die Familie war dafür extra mit dem Lasten-Fahrrad aus Mittweida gekommen. Vier Hüpfburgen waren am Samstag auf der Festwiese aufgebaut - ein Highlight bei den Kindern und einer Katze, die am Nachmittag vorbeigelaufen kam und sich bei den Kindern Streicheleinheiten abholte. Am späten Nachmittag zog sich der Himmel weiter zu. "Sollte es gewittern, flüchten wir ins Festzelt", sagt Ortsvorsteher Benno Fischer am Nachmittag im Gespräch mit "Freie Presse". Er hätte noch mit etwas mehr Andrang gerechnet. Im vergangenen Jahr war am Samstag etwas mehr los gewesen, da hatten vielleicht auch die Rummelstände gelockt. Diesmal soll das Feuerwerk aber auf jeden Fall 22 Uhr in den Himmel steigen, so Benno Fischer. Bildergalerie vom Inselteichfest in Ringethal am Samstag