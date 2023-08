Inselteichfest Ringethal 2023: Das kosten Eintritt, Roster und Bier

Auch wenn die großen Schausteller abgesagt haben, sieht man am Freitag ein gutes Dutzend Buden und Wagen auf dem Festgelände. Die "Freie Presse" gibt einen Überblick über die Preise beim Fest.

Mittweida. Das Inselteichfest Ringethal steht in den Startlöchern. Am Freitagnachmittag sieht man schon von Weiten die bunten Fähnchen und den Kran, der die Beleuchtung hält. Die Schausteller sind am Nachmittag bereits angereist, die Aufbauarbeiten sind in den letzten Zügen und es das Wetter ist warm und sonnig. Am Abend 19 Uhr geht es dann los: Das Fest wird mit Fassbieranstich eröffnet.

Die "Freie Presse" hat sich vorab schon mal auf dem Festgelände umgesehen und in Erfahrung gebracht, was es an den Buden, Essens- und Getränkeständen gibt und wie viel es kostet.

Die Eintrittspreise beim Inselteichfest Ringethal 2023

Der Eintritt kostet am Freitag 4 Euro, Samstag 5 Euro, Freitag und Samstag 6 Euro, Kinder (6 bis 14 Jahre) 1 Euro, Sonntag freier Eintritt. Die Eintrittspreise bleiben damit im Vergleich zum Vorjahr gleich.

Das kosten die Getränke - eine Auswahl

Die Getränkewagen werden auch dieses Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Ringethal/Falkenhain betrieben. Es gibt zwei Bierwagen, einen Cocktailwagen und eine Weinbar. Ein Bier kostet bei der Feuerwehr 3,50 Euro, das alkoholfreie Bier 2,50 Euro. Wein und Sekt kosten 3 Euro. Apfelschorle, Cola und Fassbrause 2,50 Euro, Wasser 2 Euro.

Das kostet das Essen - eine Auswahl

Roster und Co. kommen auch dieses Jahr wieder von der Gaststätte Goldener Löwe aus Waldheim. Der Gastronom hat seinen Grillstand gleich am Eingang des Festgeländes. Klöße - die im vergangenen Jahr der Renner waren - wird es diesmal nicht geben, dafür aber Kartoffeln. Bratwurst und Leberkäse kosten 4 Euro, der Burger kostet 6 Euro, Nudeln mit Tomatensoße 5 Euro, die Salatbox 5,50 Euro, ein Fischbrötchen 3,50 Euro und ein Melonenbecher 3 Euro.

Der Süßigkeitenstand wird von Karlheinz Krönert aus Nossen betrieben. Zuckerwatte kostet bei ihm 2 Euro.

Am Samstagnachmittag wird es am Inselteich aus einem kleinen Ofen frisch geräucherte Forellen von den Zschopausportfischern Ringethal. 100 Gramm kosten dann 2 Euro, erklärt Benno Fischer vom Verein.

Entenrennen, Karussell und Losbude - soviel kostet es dort

Wer am traditionellen Entenrennen am Sonntagnachmittag teilnehmen möchte, zahlt 1 Euro pro Ente. Zu gewinnen gibt es Wertgutscheine für Aktivitäten in der Region und im Umland: vom Kinobesuch in Mittweida über den Schlosspark Lichtenwalde, den Sonnenlandpark und den Leipziger Zoo.

Eine Fahrt mit dem Kinderkarussell kostet 2 Euro.

An der Losbude gibt es ein Los für 50 Cent.

Bilder vom Aufbau am Freitag