Inselteichfest Ringethal: 2023 gibt es keinen Rummel - aber zumindest ein Karussell

Also musste sich das Organisationsteam rund um den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Ringethal/Falkenhain auf die Suche nach Alternativen machen. Der Club Schwarze Tulpe Erlau wurde mit ins Boot geholt. Statt Fahrgeschäften wird es in diesem Jahr ein Hüpfburgenfest geben, einen Fahrsimulator sowie interaktive Spiele wie Bierkrugschieben - bei dem man mit einem Bierkrug besonders gut zielen muss.

Erstmals soll das Fest mit einem Fassbieranstich am Freitag, 19 Uhr eröffnet werden, erklärt Benno Fischer. Am Samstagnachmittag werden die Zschopausportfischer Ringethal in diesem Jahr Forellen räuchern. Im vorigen Jahr war das nicht möglich, weil es zu heiß war. "Die Forellen bekommen wir ganz frisch aus einer Fischzuchtanlage in Töpelwinkel bei Döbeln", sagt Benno Fischer.

Am Sonntag steht ebenfalls ein neues Event auf dem Programm. So werde der ortsansässige Pilzberater Matthias Eberhardt noch am Sonntagfrüh in den Wald gehen und Pilze sammeln. Die frischen Fundstücke wird er dann bei einer Pilzausstellung präsentieren.

Feuerwerk beim Inselteichfest ist noch nicht sicher

An einer Tradition wird auf jeden Fall festgehalten: Am Entenrennen, das diesmal zum zehnten Mal stattfindet. Am Sonntag werden wieder hunderte Quietsche-Enten von den Sportfischern in die Zschopau gekippt. Die Enten, die besonders schnell die Ziellinie etwas weiter flussabwärts erreichen, gewinnen Preise. Voll wird es erfahrungsgemäß beim Bühnenprogramm im Festzelt. In diesem Jahr werden dort unter anderem Helene-Fischer-Doubel Josie auftreten und El Paniko mit der Udo-Lindenberg-Show.

Wenn das Wetter so durchwachsen bleibt, stehen die Chancen gut, wieder ein Feuerwerk zünden zu können. Im vergangenen Jahr musste es aufgrund von Trockenheit kurzfristig abgesagt werden. "Geplant ist es, aber ob wir es machen dürfen, steht noch nicht fest", so Benno Fischer.