Testen Sie ihr Pilzwissen! Erkennen Sie die Pilze aus den Wäldern rund um Mittweida?

Pilzberater Matthias Eberhardt hat in den vergangenen Tagen rings um Ringethal und Mittweida ganz verschiedene Sorten gefunden. Beim Inselteichfest hat er seine Fundstücke ausgestellt. Erkennen Sie, was für Pilze er gefunden hat?

Mittweida. Die Pilzsaison ist wieder losgegangen! Mit dem Regen der vergangenen zwei, drei Wochen sprießen sie wieder in den Wäldern, auf Wiesen und unter Bäumen rings um Ringethal und Mittweida: "Mit Rotfußröhrlingen steht der ganze Wald voll", sagt Pilzberater Matthias Eberhardt, der am Sonntag seine Fundstücke beim Inselteichfest Ringethal ausstellt.

"Oder der Goldröhrling: Der steht derzeit unter Lärchen am Schwanenteich in Mittweida", so der 47-Jährige. Auch Steinpilze oder Birkenpilze haben Saison. Dutzende verschiedene Sorten hat er zusammen mit Rainer Kiepisch aus Dresden gesammelt. Erkennen Sie eine Auswahl der Pilze wieder?

Pilz-Bestimmung niemals nur anhand von Bildern

"Zu Beginn der Saison lohnt es sich besonders, in Laub- oder Mischwäldern sammeln zu gehen", so Matthias Eberhardt. Er weist darauf hin, dass er niemals Pilze nur anhand von Fotos bestimmt. Zur Klassifikation müssen auch Geruch, Textur oder Farbveränderungen berücksichtigt werden.

Von Pilz-Bestimmungs-Apps hält er deshalb nichts. Dort würden die Pilze meist nur anhand von Fotos bestimmt - und eben zusätzliche Charakteristika nicht berücksichtigt. Zudem sei die Auswahl der hinterlegten Pilzbilder begrenzt. Seltene Arten könnten so nicht bestimmt werden. Aber auch seltene Exemplare findet man in der Gegend. So stellen die beiden Pilzberater einen Nadelröhrling aus, der als Parasit auf Baumpilzen wie dem Kiefernbraunporling wächst. "So einen habe ich bisher überhaupt noch nie gesehen", sagt Matthias Eberhardt.

Pilze mindestens 20 Minuten lang erhitzen

Er ist einer von zwei Pilzberatern in Mittweida. "Der letzte Vergiftungsfall liegt neun Jahre zurück", so der 47-jährige. Er rät, Pilze generell mindestens 20 Minuten lang zuzubereiten, sprich zu erhitzen.

Das Landratsamt bietet eine Übersicht über die Pilzberater in Mittelsachsen.