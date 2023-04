Verstorbene als Schmuckstück am Finger: Was es mit der Diamantbestattung in Mittweida auf sich hat

Im April 2022 eröffneten die beiden gelernten Bankkaufmänner Daniel Paul und Max Baar ihr eigenes Bestattungshaus in Mittweida. Ihren Job bei der Sparkasse ließen sie hinter sich, um Menschen im Trauerfall beizustehen. "In der Bank hat uns der persönliche Bezug zu den Menschen gefehlt", erklärt Daniel Paul. "Wir wollten unsere Kraft und Energie besser einsetzen und mehr bewirken." Der Tod, so sagen sie, sei ein Baustein des Lebens, der nicht mit Angst oder Scheu verknüpft sein soll. So bezeichnen sie die Trauerfeier auch lieber als Lebensfeier, sagen sie.

Ihre Aufgabe sehen Daniel Paul und Max Baar vor allem darin, das Leben eines Verstorbenen noch einmal zu würdigen und ihm den letzten Respekt zu erweisen. Dabei ist ihnen aber auch wichtig, alte Strukturen aufzubrechen. "Wir wollen nicht nach alten Mustern arbeiten, sondern die Trauerfeier und alles, was damit verbunden ist, modern gestalten", erklärt Max Baar. So könne auch mal ein Motorrad mit in der Trauerhalle stehen, wenn der Verstorbene einen engen Bezug hatte.

Die Räume der Bestatter in Mittweida

Dunkelgrüne Wände, passende Sitzpolster und hölzerne Dekoration prägen die Räumlichkeiten der Bestatter an der Rochlitzer Straße in Mittweida und schaffen eine wohlige Atmosphäre. "Wir sind beide sehr naturverbunde Menschen, uns war wichtig, das auch in unseren Räumen widerzuspiegeln", sagt Daniel Paul. Auch Hund Rio gehört mit zum Team. Der kleine Zwergspitz sei eine Art Empfangskomitee für jeden Besucher und sorge oft für ein Lächeln auf den Lippen.