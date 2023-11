Von Abschied und Liebe: Damit Trauer und Tod in Mittweida kein Tabuthema mehr sind

Beim Hospizdienst Domus finden Trauernde in Mittweida einen Ort, an dem sie ihre Gefühle nicht unterdrücken müssen. Das Binden von Grabgestecken bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Trauer in einem kreativen Prozess zu verarbeiten.

Auf einem großen Tisch in der Mitte stehen Halterungen mit nasser Steckmasse, Tannengrün und Efeu liegen verstreut daneben. Auf der Theke stehen Teekannen und Kekse. Was sich anhört, wie das Binden von Adventskränzen für die Adventszeit, ist ein Angebot des Ambulanten Hospizdienstes in Mittweida. Acht Frauen stehen um den Tisch, erzählen... Auf einem großen Tisch in der Mitte stehen Halterungen mit nasser Steckmasse, Tannengrün und Efeu liegen verstreut daneben. Auf der Theke stehen Teekannen und Kekse. Was sich anhört, wie das Binden von Adventskränzen für die Adventszeit, ist ein Angebot des Ambulanten Hospizdienstes in Mittweida. Acht Frauen stehen um den Tisch, erzählen...